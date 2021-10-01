Ökse ne demek? Ökse kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Dilimize farklı dillerden giren bir takım kelimeler bulunmaktadır. Ökse kelimesi de bunlardan biridir. Bu kelimenin anlamı insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Günümüzde pek çok kişi ökse kelimesinin ne anlama geldiğini çeşitli kaynaklardan araştırmaktadır.

Ökse Ne Demek?

Ökse kelimesi herkes tarafından bilinmez. Bu nedenle anlamı ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Günümüzde pek çok kişi bu kelimenin anlamını merak etmektedir. Ökse kelimesi Rumcadan Türkçeye geçmiş olan bir kelimedir. Ökse otunun sap kısmından ya da çobanpüskülü isimli bitkinin kabuklarından çıkarılan yapışkan kıvamlı macunlar ökse olarak isimlendirilmektedir.

Ökse Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ökse kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ökse kelimesi ökse otundan ya da çobanpüskülünden elde edilen macun ile kuş tutmakta kullanılan değneklere de bu isim verilmektedir. Erkekleri kendine bağlayan güzel kadın anlamı da bulunmaktadır.