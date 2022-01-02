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Ökse Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ökse Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Ökse Ne Demek, Ne Anlama Gelir Ökse Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Yunancadan geçmiş olan ökse kelimesi çeşitli bitki saplarından ve kabuklarından elde edilen yapışkan madde demektir. Orijinal dilinde ''iksia'' şeklinde yazılan ökse, aynı zamanda avcılıkta kullanılan bir tuzağın adıdır. Özellikle kuş yakalamak için kurulan değneklerin üstüne sıkılan yapışkan maddeye de ökse denir. Bu kelime mecazen, insana iyi gelen şey, şifa ve ilaç anlamında kullanılır. Ökse ne demek, ne anlama gelir? Ökse kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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 Ökse kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Tutkal 2- Reçine 3- Bakalit 

 Ökse Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Yunanca kökenli bir sözcük olan ökse kelimesi yaklaşık 4 yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Çeşitli ağaçlardan ve bitkilerden çıkarılan yapışkan maddelere ökse denir. Ökse otu ise başta gribal enfeksiyon ve bronşit olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. 

 Bu kelime birçok tamlama ve deyimde de kullanılır. Bunlar arasında en bilineni ökseye basmak deyimidir. Ökseye basmak, kurulan tuzağa düşmek ya da söylenen bir yalana kanmak anlamına gelir. 

 Ökse Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 TDK’ya göre Ökse kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Çeşitli bitkilerden elde edilen macunumsu madde

 İkinci Anlamı: Şifa, merhem 

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 Ökse Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''Çabuk iyileşmek istiyorsan ökse otu çayı içmelisin.''

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