Ökse Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ökse Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Ökse kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tutkal 2- Reçine 3- Bakalit

Ökse Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yunanca kökenli bir sözcük olan ökse kelimesi yaklaşık 4 yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Çeşitli ağaçlardan ve bitkilerden çıkarılan yapışkan maddelere ökse denir. Ökse otu ise başta gribal enfeksiyon ve bronşit olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılır.

Bu kelime birçok tamlama ve deyimde de kullanılır. Bunlar arasında en bilineni ökseye basmak deyimidir. Ökseye basmak, kurulan tuzağa düşmek ya da söylenen bir yalana kanmak anlamına gelir.

Ökse Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre Ökse kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Çeşitli bitkilerden elde edilen macunumsu madde

İkinci Anlamı: Şifa, merhem

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Ökse Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Çabuk iyileşmek istiyorsan ökse otu çayı içmelisin.''