Okka Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Okka Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Osmanlı döneminde kullanılan diğer ağırlık birimleri ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Dirhem 2- Kantar 3- Çeki 4- Kırat.5- Endaze

Okka Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Okka, Osmanlı döneminde, özellikle esnaf tarafından en çok kullanılan ağırlık ölçü birimlerinden biridir. Tam ağırlığı 1282 gram ve 400 dirhem olan okka, 19. yüzyılın son çeyreğine kadar kullanılmıştır.

Okka kelimesi mecazen sert ve şiddetli anlama gelir. Örneğin: Okkalı Tokat.

Okka TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Okka kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Osmanlı Devleti tarafından yaklaşık 6 asır boyunca kullanılmış olan ağırlık ölçü birimi

İkinci Anlamı: Az bulunan, çok nadir, ender, nadide,

Üçüncü Anlamı: Paha biçilemez, çok kıymetli

Okka Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Serdar, Hakan'a okkalı bir tokat atınca kavga iyice büyüdü.

2- Polisler gerçek suçluyu bulmasalardı biz okkanın altına gidecektik.