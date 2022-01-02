Okka Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Okka Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Şimdi de gözlerde virüs salgını Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldiŞimdi de gözlerde virüs salgını! Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldi#Pandemi
Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro F.Bahçede ama...Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro F.Bahçe'de ama...'#Daum
Bakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladıBakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladı#Elektrik
Flurona alarmı... İlk vaka açıklandıFlurona alarmı... İlk vaka açıklandı#Flurona
Sosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıklaSosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla#İstanbul
Aşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkatAşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkat#Omicron
Gören şaşkına döndü: Gökten balık yağdıGören şaşkına döndü: Gökten balık yağdı!#ABD
Spiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor Dünya varmış ve sıcakmışSpiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor? 'Dünya varmış ve sıcakmış'#Spiral
İran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda ettiİran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda etti #Afgan Kadın
İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...#İnsan Safarisi
Türkiye minik Asiye’yi konuşmuştu Son durumunu açıkladı: Yüz sinirlerinde…Türkiye minik Asiye’yi konuşmuştu! Son durumunu açıkladı: Yüz sinirlerinde…#Asiye Ateş
Böyle iş kaçırılır mı Serenay SarıkayaBöyle iş kaçırılır mı Serenay Sarıkaya#Serenay Sarıkaya
Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılarCem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar#Cem Yılmaz
Burcu Esmersoy: Senden çocuğum olsun istiyorumBurcu Esmersoy: Senden çocuğum olsun istiyorum#Burcu Esmersoy:
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Okka Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Okka Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Okka Ne Demek, Ne Anlama Gelir Okka Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan okka, ükiyye kelimesinden türetilmiştir. Ukiyye, peygamber efendimizin zamanında da kullanılan bir ağırlık ölçüsüdür. Toplam ağırlığı1282 gram olan ölçü birimine okka denir. Kıyye adıyla da bilinen bu kelime birçok deyim ve atasözünde de yer alır. Örneğinin okkanın altına gitmek, kişinin işlemediği bir suç yüzünden cezalandırılması anlamına gelir. Okka ne demek, ne anlama gelir? Okka TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Osmanlı döneminde kullanılan diğer ağırlık birimleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 1- Dirhem 2- Kantar 3- Çeki 4- Kırat.5- Endaze 

 Okka Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Okka, Osmanlı döneminde, özellikle esnaf tarafından en çok kullanılan ağırlık ölçü birimlerinden biridir. Tam ağırlığı 1282 gram ve 400 dirhem olan okka, 19. yüzyılın son çeyreğine kadar kullanılmıştır. 

 Okka kelimesi mecazen sert ve şiddetli anlama gelir. Örneğin: Okkalı Tokat. 

 Okka TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Okka kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Osmanlı Devleti tarafından yaklaşık 6 asır boyunca kullanılmış olan ağırlık ölçü birimi 

 İkinci Anlamı: Az bulunan, çok nadir, ender, nadide, 

 Üçüncü Anlamı: Paha biçilemez, çok kıymetli 

 Okka Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

Haberin Devamı

 1- Serdar, Hakan'a okkalı bir tokat atınca kavga iyice büyüdü.

 2- Polisler gerçek suçluyu bulmasalardı biz okkanın altına gidecektik.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell