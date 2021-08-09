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Eğitim
Hürriyet Egitim
Haber Giriş: 09.08.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Okçulukta bir başarı da Yatağan Anadolu Lisesi’nden

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Okçulukta bir başarı da Yatağan Anadolu Lisesi’nden

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Romanya’nın Bükreş kentinde okçuluk branşında yapılan Avrupa Gençler Kupası yarışmalarında Türkiye’den Makaralı Yay Kadet Kadınlar Takımından altın madalya kazanan Hazal Burun’u tebrik etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Muğla’mıza yüreklere su serpen bir gurur yaşatan Hazal evladımızı tebrik ediyorum” denildi.

Bakanın paylaşımının  tamamı şöyle: Muğla Yatağan Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Hazal Burun, Bükreş’te devam eden Avrupa Gençler Okçuluk Kupası’nda, kadet kadınlar ve takımlarda ülkemize şampiyonluk sevinci yaşattı.

Muğla’mıza yüreklere su serpen bir gurur yaşatan Hazal evladımızı tebrik ediyorum.”

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