Ökçe Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ökçe Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Ökçe kelimesi geçmiş dönemlerde ayakkabı yerine de kullanılan bir kelime olup eski kaynaklarda ve eserlerde yaygın olan bir kelimedir.

Ökçe Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Ökçe kelimesi eski dönemlerde ayakkabıların topuk kısımlarını ifade etmek için kullanılan bir kelime olup zamanla ayakkabı yerine de kullanılmıştır. Ökçe kelimesi birçok yazılı eserde yer almasının yanında geçmiş zamanlarda halk arasında yaygın olarak kullanılan bir kelimedir.

Ökçe kelimesi halk arasında yüksek topuk anlamında kullanılmasının yanında aynı zamanda ayakkabıların yükselmesini ve kadınların şık ve zarif görünmesini sağlayan bir şekil olarak geçmişte uygulanmıştır. O dönemlerde şıklık ve gösterişi ifade etmek için ayakkabıların topuk kısımları yani ökçeleri daha da uzatılmıştır.

Türk Dil Kurumuna Göre Ökçe Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Haberin Devamı

Türk Dil kurumuna göre ökçe kelimesinin sözlük anlamı ayakkabı altının topuğa gelen bölümü ve genellikle yüksek olan kısmı olarak bilinmektedir. Diğer bir anlamı ise ayakkabı topuğunun arka bölümü olarak kabul edilmektedir.

Yüksek ökçeler adı ile en bilinen eserlerde konu olarak kullanılmış ve bir dönem kadınlarının şıklığını ifade eden bir tarz olarak benimsenmiştir.