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Öğütmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Öğütmek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Öğütmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir Öğütmek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin dillerden birisidir. Kelime sayısı çok olduğu için kelime anlamları da fazladır. Türkçe de farklı kelimeler aynı anlama gelebilir. Ek olarak aynı kelimenin birden farklı anlamı da olabilmektedir. Günlük hayatta kullanılan kelimelerin anlamları bazı durumlarda karıştırılabilir. Bu nedenle de kelimelerin anlamlarının bilinmesi gerekir. Öğütmek ne demek, ne anlama gelir? Öğütmek kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Sizler için öğütmek kelimesi hakkında tüm detayları derledik.

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Öğütmek kelimesinin kökeni Türkçedir ve eski Türkçeden günümüze kadar gelmiştir. 

 Öğütmek Ne Demektir? 

Öğütmek bir nesneyi veya bir yemeği ezerek küçültmektir. Öğütmek kelimesi günlük hayatta sık sık kullanılan bir kelimedir. Çeşitli malzemeleri veya nesneleri küçük parçalar haline getirirken bu duruma öğütmek kelimesi kullanılmaktadır. 

 Öğütmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türkçe de birçok kelime ve anlamları bulunur. Bir kelimenin anlamını bulmak için TDK sözlüğüne bakmak en doğru yöntemdir. Kelimelerin doğru yazılışı ve anlamını TDK’da bulmak mümkündür. Öğütmek kelimesinin TDK sözlük anlamı, bir araçla tane durumundaki nesneleri ezerek un durumuna getirmektir. İnsan vücudunda da öğütme işlemi yapılmaktadır. Hem insan vücudunda hem de günlük hayatta öğütmeye yarayan birçok şey vardır. 

 Öğütmek Kelimesi ile İlgili Örnekler 

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İnsan dişleri yiyecekleri öğütmede yardımcı olmaktadır. Bu örnekte de olduğu gibi dişlerin öğütmeye yardımcı olduğu ve bir besini daha küçük parçalar haline getirilerek öğütüldüğü anlatılmaktadır. 

Cevizi öğüterek kek için kullandı. Bu cümlede de cevizler küçük parçalar haline getirilerek kek için kullanıldığı söylenmiştir.

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