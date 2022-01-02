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Öğünmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Öğünmek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Öğünmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir Öğünmek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bazı kelimeler vardır ve günlük hayatta çok kullanılırlar. Buna karşın yine de tam olarak bu kelimelerin anlamları bilinmez. Bunlardan biri de "öğünmek" kelimesi olmaktadır. Bu kelimenin anlamını öğrenmek isteyen pek çok insan vardır. Öğünmek ne demek, ne anlama gelir? Öğünmek kelimesinin TDK sözlük anlamını detaylarıyla derledik.

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 Övünmek, günlük yaşantımızda sık kullanımı söz konusu olan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik hayatın içerisinde kullanılan "övünmek" kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre farklı anlamları bulunmakta olan övünmek kelimesi, Türkçede tek başına veya çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilmektedir. 

 Öğünmek Ne Demek? 

 Öğünmek, Türk Dil Kurumu tarafından 2010'da yayımlanmış olan Türkçe Sözlükte fiil, "övünmek" maddesinde yer almakta olan bir kelimedir. Öğünmek "iftihar etmek, kendi kendini övmek" demektir. 

 Öğünmek Ne Anlama Gelir? 

 Öğünmek kelimesi; bir özelliği nedeniyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı şekilde söz etmek, iftihar etmek anlamına gelen bir sözcüktür. 

 Öğünmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

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 Övünmek kelimesi, dilimizde çok sıklıkla kullanımı söz konusu olan kullanılan kelimelerden birisi olması sebebiyle TDK'ye anlamı bir hayli merak konusu olan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Birden çok anlam barındırmakta olan Övünmek kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyledir: 

 - Kendi kendini övmek

 - Bir niteliğinden dolayı kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir şekilde söz etmek, iftihar etmek

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