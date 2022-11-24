Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçları açıklandı: 516 bin 974 öğretmen uzman oldu

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66 BİN 679 BAŞÖĞRETMEN

Erdoğan tarafından açıklanan verilere göre; Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin 672 öğretmenin 422 bin 368’i sınavda başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte toplam 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen olmaya hak kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin 67 uzman öğretmenin 66 bin 422’sisınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmen ise doktora eğitimini tamamladığı için sınavdan muaf oldu. Böylece 66 bin 679 uzman öğretmen başöğretmen unvanı kazandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 516 BİN 974 ÖĞRETMENİMİZ UZMAN OLMA HAKKI KAZANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte toplam 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız" dedi.