Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı yapılıyor

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Aday öğretmenlere; ‘öğretme ve öğrenme süreçleri alanından 15, ölçme ve değerlendirmeden 12, özel eğitim ve rehberlik bölümünden 15, eğitim araştırmaları ve AR-GE çalışmalarından 10, eğitimde kapsayıcılıktan 12, çevre eğitimi ve iklim değişikliğinden 10, sosyal iletişimden 10, dijital yetkinlikten 8, okul güvenliğinden 8' olmak üzere 100 soru sorulacak, 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınavda uzman ve baş öğretmenler sınav saatinden yaklaşık bir saat önce sınav merkezlerine gelmeye başladı. Sınava giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salona yerleştirmelerin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09:30’da sınava katılacakları binada hazır bulundu. Kapıların açılmasıyla aday öğretmenler polisler tarafından yapılan üst aramasının ardından sınav salonlarına giriş yaptı.

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ADAY ÖĞRETMENLER ANLATTI

İstanbul Bakırköy Emlak Kredi Bankası Ortaokulu’ndaki adaylar sınav öncesi şunları söyledi:

Ahmet Salih Denizci (Yeşilköy Özel Eğitim Meslek Okulu müdürü): “36 yıldır görev yapıyorum ve baş öğretmenlik için sınava giriyorum. Hep sınav yapan taraftaydık masanın öteki tarafında olmak biraz değişik hissettiriyor, en son 30 yıl önce sınava girmiştim. Mesaimizden kalan zamanlarda çalışma fırsatı buldum.”

Halil İbrahim Akpolat (Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi müdürü): “37 yıldır görevdeyim 15 yıldır da uzmanım. Soruların kolay olmasını bekliyorum. Bildiğimiz ve yaşadığımız olaylardan sorular geleceğini düşünüyorum, öyle olursa başarılı olurum. Belli bir yaştan sonra uzun soruları okumak zor olacaktır, umarım öyle çıkmaz.”

Münasip Güngör (Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi müdürü): “27 yıllık öğretmenlik hayatımın ardından bugün baş öğretmen olmak için sınava giriyorum. Sınava iyi hazırlandığımı düşünüyorum soruların kolay olacağını düşünüyorum. Öğretmenliğin zaten bir kariyer mesleği olduğunu düşünsem de karar alıcılar bu sınavı uygun gördüğü için giriyorum.”

SONUÇLAR 12 ARALIK’TA

Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da baş öğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.