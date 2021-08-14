Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ilk oturumu yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca atamalara katılacak adaylar için alanlarına bağlı gerçekleştirilen ÖABT kapsamında, ilköğretim Matematik, Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji, Matematik (lise), Fizik, Kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

Rehber öğretmen ile Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, okul öncesi, İngilizce, sınıf öğretmenliklerinde ise test süresi 120 dakika oldu.