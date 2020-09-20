Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yapıldı

ÖABT'nin 20 Eylül’deki sabah oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. ÖABT kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi. Rehber öğretmen ile Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi, okulöncesi, İngilizce, sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise süre 120 dakika oldu. Sınavda, Kovid-19 karşı önlemler alındı.

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alan sınavı oturumu ise, 14.45'te başladı. Sınavda adaylara 120 dakika süre verildi. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alan sınavı oturumunun sona ermesiyle KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi testleri oturumları tamamlandı.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS lisans oturumlarının bittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sınavda emeği geçenlere teşekkür eden Aygün, şunları söyledi:

"Ardışık olarak 3 hafta sonu uyguladığımız 2020-KPSS Lisans oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. #KPSS2020"

SON ANDA YETİŞTİLER

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Gümüşsuyu’ndaki kampüsünde sınava girecek bazı adaylar kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak sınavın yapılacağı binaya girebildi.

AMBULANS VE POLİS EŞLİĞİNDE GETİRİLDİ

Ailesi koranavirüse yakalanan ve kendi testi negatif olmasına rağmen izole altında olması gerekirken karantina ihlali nedeniyle yurda yerleştirilen İbrahim Özbek, yurttaki görevlileri KPSS’ye girmesi gerektiğini söyledi. Özbek, ambulansla, karantinadan kaçma ihtimaline karşı da polis eşliğinde sınava gireceği Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu’na getirildi. Sınavdan sonra tekrar yurda götürüleceği belirtilen İbrahim Özbek, ”112 ve polis ekiplerine yardımları için teşekkür ediyorum” dedi.