×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitim

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takvimi#Yer Değiştirme
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 17:34

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına, öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

Haberin Devamı

Açıklanan takvime göre, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 5-9 Mayıs'ta, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 21-28 Mayıs'ta yapılacak. Öte yandan özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için başvurular 12-17 Şubat 'ta, yeniden yönetici görevlendirmeleri için başvurular 6-10 Mart'ta yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri başvuruları ise 18-21 Nisan'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için başvurular 2-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Takvimlere MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takvimi#Yer Değiştirme

BAKMADAN GEÇME!