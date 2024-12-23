Öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı

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Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden ilgili yönetmelikte yer alan nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10 - 14 Ocak tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak. Atamalar 16 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 17 Ocak itibarıyla yapılacak. Yayımlanan duyuruya MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Duyuru için tıklayınız.