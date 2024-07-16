Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları başlıyor

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Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar ise 16 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.