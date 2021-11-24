Öğretmenlerin neye ihtiyacı var?

Haberin Devamı

Yaklaşık iki yıldır dünyayı etkileyen COVID- 19 salgını boyunca öğretmenler, eğitim sürekliliğini sağlamada önemli bir role sahip oldular. Okulların kapalı kaldığı dönemde, öğretmenler hem uzaktan eğitim sürecine uyum sağlamaya çaba gösterdiler hem de öğrencilere ve ebeveynlere rehberlik etme rollerini üstlendiler. Eylül’den itibaren ise öğrencilerinin ilerlemesini sağlamaya ve öğrenme kayıplarını telafi etmeye yönelik çalışmalar sürdürüyorlar.

Şimdi öğretmenler okuldan uzak kalan öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etme girişimleri ve buna yönelik iyileştirici eğitim uygulamaları hususunda mesleki ve kişisel anlamda yeni beceri setlerine ihtiyaç duyuyorlar. ÖRAV olarak bu ihtiyaçları belirlemek amacıyla “Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimlerine Erişim Tercihleri” başlıklı bir araştırma yürüttük. Araştırmanın bulguları öğretmenlerin, öncelikli olarak yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, aktif öğrenme, teknolojinin eğitime entegrasyonu, dijital okuryazarlık ve uzaktan eğitim tasarımı, farklılaştırılmış öğretim, psikolojik dayanıklılık ve iyi olma hali gibi alanlarda mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine ihtiyaç duyduklarını ifade ediyorlar.

ÖĞRETMENLER UZAKTAN EĞİTİM ALMAK İSTİYOR

2021 yaz aylarında düzenlediğimiz ve Türkiye temsili bu araştırmaya 3 bin 659 öğretmen katıldı. Sonuçlar öğretmenlerin yüzde 30’unun bundan sonraki tüm hizmet içi eğitimleri sadece uzaktan eğitim yoluyla almak istediğini, yüzde 60’ı yüz yüze veya uzaktan almak arasında ayrım yapmadan her iki türdeki eğitimlere de katılmak istediğini ve sadece yüzde 10’u yüz yüze eğitim almak istediğini gösteriyor.

Haberin Devamı

Araştırma, çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine katılan öğretmenlerin, dijital okuryazarlık, bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme ve çalışma etiği gibi mesleki kazanımlar; öz motivasyon ve etkili iletişim yöntemleri gibi becerileri de elde ettiklerini ortaya koydu. Katılımcı öğretmenler, çevrim içi eğitimler zamana ve mekâna bağlı sınırları ortadan kaldırdığı için bilgiye ve eğitimlere erişimde fırsat adaleti sağladığını ifade ediyorlar. Öğretmenler, köy, kasaba gibi yerleşim birimlerinde görev yapan meslektaşlarının da en az şehir merkezlerindeki öğretmenler gibi bulundukları yerden ihtiyaç duydukları eğitimlere erişim fırsatı bulmasının da fırsat eşitliği sağladığını vurguluyorlar. Ayrıca, öğretmenler çalışmaların güncel gelişmeleri yakından takip etmelerine imkân tanıdığının altını çizdiler.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLERE NE DİYORLAR?

Araştırmada çevrim içi eğitimlerin gelişime açık yanları hakkında da bulgular içeriyor. Örneğin öğretmenlerin yüzde 7’si çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin yüz yüze eğitimlere göre daha fazla zaman gerektirdiğini; yüzde 4’ü çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin meslektaşlarıyla olan iletişimlerinin zayıflamasına yol açtığını ve son olarak yüzde 9’u çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin her branşa uygun olmadığını dile getirdiler. Öğretmenler çevrim içi eğitimlerin, aktif katılımlı ve etkileşimli olması, uygulamaya dönük tasarlanması, eğitimden sonra küçük gruplarla devam çalışmalarını içeren mentorluk ve meslektaş etkileşiminin sürdüğü kurgularda eğitimlere katılmak istediklerini ve branşlarına özgü eğitimlerin de olması gerektiğini ifade ediyorlar.

Haberin Devamı

ÖĞRETMENLERE DEĞİŞİMDEN EN ÇOK ETKİLENEN MESLEK GRUBU

20 Kasım Cumartesi gerçekleştirdiğimiz Eğitim Şenliği’nde de pek çok değerli konuşmacıyı ağırladık. Alanında uzman konuşmacılar bu bulguları onaylayarak öğretmenlerin önümüzdeki dönemde yüklerini hafifletmeye, sorumluluklarını paylaşmaya ve iyi hissetmeye ihtiyacı olduğuna işaret ettiler. Uluslar arası politikalarda yumuşak güç olarak ifade edilen eğitim, toplumsal değişim süreçlerinin en kritik uğraklarından biri. Öğretmenler de bu değişim süreçlerinin yol açtığı durumlardan en çok etkilenenlerin başında geliyor. Bu nedenle, meydana gelen toplumsal değişimlerin ve gelişmelerin eğitim alanındaki yansımalarına uyum sağlamada öğretmenin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek hayati bir öneme sahip. ÖRAV da bu alanda 13 yıldır yaptığı gibi gelecekte de öğretmenlerin yanında olmaya devam edecek.

Haberin Devamı

ARZU ATASOY KİMDİR?

Darüşşafaka Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü 1998 yılında bitirdi. Darüşşafaka Okulları’nda Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, TED İstanbul Koleji’nde İngilizce Öğretmenliği yaptı.

2009 yılında başladığı Öğretmen Akademisi Vakfı’nda; öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları üzerine yoğunlaşarak “Öğretmenin Sınırı Yok “ projesinin lider ekibi içerisinde Uzman eğitimci olarak yer aldı. Motivasyon Yönetimi ve Öğrenme Akışı gibi konularda sanal dersler tasarlayıp, bu derslerin danışmanlığını yaptı. 2019 yılında ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın International Visitor Leadership Program (IVLP) programına aday gösterilerek “Dijital Çağda Liderlik” programını tamamladı. 2021 Yılında Koç Üniversitesi MBA yüksek lisansını tamamlayan Atasoy, TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu, TEGEP Yönetim Kurulu ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Danışma Kurulu ve WBAF Türkiye üyesidir.