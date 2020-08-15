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Eğitim
Haber Giriş: 15.08.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı okullarda yapılacak

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Öğretmenlerin mesleki çalışma programı okullarda yapılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mesleki çalışma programı, 24-28 Ağustos arasında  Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullandı.

 

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