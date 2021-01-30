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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 30.01.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Öğretmenlerin merakla beklediği atamalar açıklandı

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Öğretmenlerin merakla beklediği atamalar açıklandı
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2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22-26 Ocak tarihlerinde başvuruları alınan özür grubu atamaları sonuçlandı.

Eş durumu sebebiyle tayin bekleyen ya da il içinde kilometrelerce uzakta görev yapan eğitimcilerin gözü bu karardaydı. Öğretmenlerin merakla beklediği atama kararları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ‘2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuru İşlemleri’ni açıkladı.

 

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