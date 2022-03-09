Öğretmenlerin eğitimi için 282 milyon bütçe

Haberin Devamı

Bakan Özer’in, Ankara’da Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı’nda yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

BAKANLIK PROJE ÇÖPLÜĞÜDÜR

“Artık biz bakanlık olarak iki şeyi odağımıza alyıoruz, okulu odağımıza alıyoruz. Okul en önemli ortam. Bakanlıkta istediğiniz eğitim politikasını geliştirin, eğer o geliştirilen politikalar okula sirayet etmiyorsa, okul yöneticisine ulaşmıyorsa bu politikaların bir anlamı yok. Bakanlık proje çöplüğüdür. Bakanlığın raflarında farklı isimlerle denenen birçok projeler vardır. Okul projelerimizi, okul iklimini, açık okul misyonun odağında olduğu bir anlayışa yöneliyoruz. Sürekli eğitimler vereceğiz. 120 saatlik bir eğitim programı oluştruduk, yarın itibariyle yürürlüğe sokuyoruz.

OKUL BÜTÇELERİNİ ARTIRIYORUZ

Okul yöneticilerimize bütçelerinde, okul aile birliği gibi oluşumlarla iletişim içinde olsun istemiyoruz. Bütün yöneticilere ihtiyacı olan bütçeyi ayırmak için çalışıyoruz. Okul yöneticilerinin öğretmenlerin gıpta ettiği, davranış patterninin ona göre geliştirdiği örnekler olması için uğraşıyoruz.

Haberin Devamı

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

İknci yaklaşımımız ise öğretmenlerle ilgili. 20’inci Milli Eğitim Şurası’nda ayrıntılı olarak tartıştığımız konuların sahaya uygulamasını yapacağız. Okul yönericisi ve öğretmen hareketliliğini sağlayacağız. İyi uygulamaları diğer okul yöneticileri ve öğretmenler de görsün istedik. Bir nevi akran eğitimi olacak. Bu başarı nasıl elde edildi, hangi iklim buna sebebiyet verdi yerinde görmelerini sağlayacak.

MERKEZİ PLANLAMADAN UZAK DURACAĞIZ

İkincisi merkezi planlamadan uzaklaşacağız. Okul bazlı mesleki eğitimi desteleyeceğiz. Bir okul eğitim için neye ihtiyacı varsa kendi belirleyecek biz de bütçe sağlayacağız. Teftiş yönetmeliğini de değiştirdik. Artık klasik inceleme soruşturma bağlamından kalite güvence sistemine kaydırıyoruz anlayışımızı. Biz okullarımızla beraber yürüyeceğiz.

OKUL TEMELLİ MERKEZİ EĞİTİME 210 MİLYON BÜTÇE

Üçüncü uygulamamız mesleki gelişim topluluklarının oluşturulması. Sürekli pozitif geri beslemenin olduğu bir eğitim modeli. Peki bunları nasıl yapacaksınız diyeceksiniz? 2022 yılında merkezi bütçeden mesleki gelişim için ayırdığımız 10 milyonluk bütçesi 28 kat arttırarak bu projeleri uygulamak için 282 milyonluk bütçeyi ayırıyoruz. 17 milyonunu mesleki gelişim toplulukları, 25 min hareketlilik , 30 milyon öğretmen ve okul yöenticileirnin diğer gelişimi için, okul temelli mesleki gelişime 210 milyon ayıracağız.

Haberin Devamı

1 MİLYON GENÇ MESLEKİ EĞİTİMLE BULUŞACAK

Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Yeni dönemde fani bir bakan olarak eğitim sistemlerinin tüm problemlerini çözemeyiz ancak bazı problemlerini çözebiliriz. Bizim önceliğimiz eğitimde kaliteyi arttırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini geliştirmek. İkincisi ise mesleki eğitimi geliştirmek. Buradaki çalışmaları sizler de görüyorsunuz. 28 Şubat öncesindeki güçlü akademik geçmişi olan öğrencilerin okuduğu meslek liseleri istiyoruz. Bu yıl öğrenci sayımızı 159 binden 370 bine çıkardık. İnşallah 2022 yılı sonunda 1 milyon genci mesleki eğitimle buluşturacağız.

OKULÖNCESİNDE HEDEFİMİZDEN HIZLI İLERLİYORUZ

Eğitim kalitesinin artırılması ve eğitimde fırsat eşitliğini geliştirmek için okul öncesi eğitimin yaygınlaşması, okullararası imkan farklılarınına azaltılması, öğretmenlerimiziin çok boyutlu desteklenmesine odaklandık. Okulöncesinde hedefimizden daha hızlı ilerliyoruz. 3000 yeni anaokulu, 40 bin ana sınıfı açmayı hedefledik. 93 yeni anaokul, 7 bin 500 ana sınıfını açtık. 216 tane özel eğitimi anaokulu ihalesini tamamladık. 2022 olmadan bu hedeflerimizi tamamlamış olacağız.”