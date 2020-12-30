MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğretmenlerin alan değişikliği sonuçları açıklandı
GeriEğitim Öğretmenlerin alan değişikliği sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

Öğretmenlerin alan değişikliği sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öğretmenlerin alan değişikliği sonuçları açıklandı
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, 2020 yılına ait yapılacak öğretmen alan değişikliği sonuçlarını açıkladı.

Başvuruları 7-11 Aralık tarihlerinde alınan MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarının öğretmen kadrolarında görevli personelin alan değişikliği sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçları http://personel.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Alan değişikliği yapan öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 22 Ocak - 5 Şubat tarihleri arsında gerçekleşecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle