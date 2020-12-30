Hürriyet Eğitim
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Öğretmenlerin alan değişikliği sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, 2020 yılına ait yapılacak öğretmen alan değişikliği sonuçlarını açıkladı.
Başvuruları 7-11 Aralık tarihlerinde alınan MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarının öğretmen kadrolarında görevli personelin alan değişikliği sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçları http://personel.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Alan değişikliği yapan öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 22 Ocak - 5 Şubat tarihleri arsında gerçekleşecek.
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