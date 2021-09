“Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz”

Erdoğan, “Hangi anlamda olursa olsun başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her başarılı eğitim kurumunun arkasında çalışkan öğrencilerin yanı sıra mesleğine aşık eğitimciler vardır. Evlatlarımızı yetiştiren, milletimize ve insanlığa yararlı bir insan olmalarını sağlayan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

“BAŞARI TESADÜFTEN ÖTE, UZUN BİR MÜCADELENİN MEYVESİDİR”

Önemli gördüğü bir hususu vurgulamak istediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Her başarılı eğitim kurumunun gerisinde çalışkan öğrencilerle beraber, mesleğine aşık eğitimcilerin imzası vardır. Her biri ayrı değer olan öğretmenlerimizin evlatlarımızın eğitimi için harcadığı emek olmazsa, elbette bu başarıların hiçbiri yakalanamazdı. Evlatlarımızı yetiştiren, milletimize ve insanlığa faydalı bir fert olmalarına katkı sağlayan öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, siz öğretmenlerimizin şahsında eğitim-öğretim camiamızın tüm mensuplarına hizmetleri ve engin sabırları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”

“SALGIN, HAYATTAKİ HER ŞEY GİBİ EĞİTİMİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki sene başlayan ve son 1,5 yıldır tüm dünyayı derinden sarsan COVID-19 salgınının, hayattaki her şey gibi eğitimi de olumsuz etkilediğini ifade ederek:

“Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sokağa çıkma yasağı dahil çok sert tedbirlere başvurdu. Türkiye olarak biz de virüsün öldürücü etkisinin yüksekliği sebebiyle geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerinin sağlığını tehlikeye atmamak için azami hassasiyet gösterdik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda salgının seyrine göre kimi zaman okullarımızı açarak ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitim ile bu dönemi geride bıraktık” dedi.

“ZORLAYICI YOLLARA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının tüm hayatı olduğu gibi eğitimi de olumsuz etkilediğini, geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç ülkeden biri olduk. Evlatlarımızın eğitimlerinde kopmamalarını temin ettik. 2 milyonu aşkın tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık, uzaktan eğitimi sağladık” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü.

“Aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklaması yüz yüze eğitim için daha çok cesaretlendirdi. Yapılması gerekenleri Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte belirttik. Gönüllülük esasıyla yapılan aşı çalışmaları 100 milyon sınırına doğru gidiyor. Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlar yaşadığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına ciddi bir başarıdır. İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı ve sıkıntısız şekilde aşıya ulaşabilmektedir. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız, tüm öğrencilerimiz ve velililerimiz müsterih olsun. Sırası gelen her vatandaşımızı, tüm velilerimiz ve öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şart. Tedbirlere riayet konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstereceğini biliyorum”

“MESLEK LİSELERİNİ ÖZENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Eskiden meslek liselerinde garip gruba makinelerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi burada son teknoloji makineler bulunuyor. Siz şimdi asrı da burada yakalıyorsunuz. Buradan gideceğiniz fabrikalarda da zorluk yaşamayacaksınız. Meslek liselerini özendirmeye devam edeceğiz” dedi.