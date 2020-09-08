'Öğretmenlerimiz dünya düzeyinde becerilere sahip olacak'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı Sertifika Töreni’nde Microsoft Türkiye’nin Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdem Erkul ve MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı’nın ardından kürsüye gelen Bakan Ziya Selçuk konuşmasına, “Öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmaları zenginleştirmek açısından güzel bir gün yaşıyoruz” diyerek başladı.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlığımızın Microsoft ile bir arada geliştirdiği bu çalışma uzun bir çalışma. Temel bilişim becerileri artık her branştan öğretmenimizin ilgi alanı içinde. Bugün binlerce öğretmeninizin sertifikasını dağıtmak üzere toplandık. Bugün 6 binden fazla öğretmenimize sertifika veriyoruz. Bu sayı çok daha fazla artacak. Bugün kullandığımız telefonlar araçlar gereçler, mutfağımızdaki araç gereçler artık akıllanıyor. Biz bu durumun eğitime nasıl yansıyacağını hesaplıyoruz. Bu süreçte öğretmenlerimizin aldığı eğitimi çok önemsiyorum. Aldıkları bu sertifikaların da artık kenara konulacak bir belge niteliğinden olmamasını bir anlamı olmasını istiyoruz. Bu sertifikaları alıp bir kenara koymanın değil hayata koşmanın peşindeyiz. Mesleki eğitime verdiğimiz önemi ve bunun karşısındaki kazanımlarımızı rakamlar ortaya koyuyor. Salgın süresince bütün bu süreçte ödünsüz çalışan öğretmenlerimizin başarı hikayelerini dinledik. Bu durumda binlerce öğretmenimiz oldu. Bu fedakarca çalışma hepimiz açısından devam edecek. Bu eğitimlerin de öğretmenlerimize her alanda faydası olacak. Aileleriyle, kendi çocuklarıyla olan ilişkilerinden öğrencilerine kadar herkese fayda sağlayacak. Bu eğitimlerle bizim öğretmenlerimizin de dünyadaki öğretmenlerin sahip olduğu becerilere sahip olmasını istiyoruz. Bugün verdiğimiz sertifikalarda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”