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Öğretmenlere yeni müfredat için ‘rehber platform’

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#Yusuf Tekin#MEB#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
Öğretmenlere yeni müfredat için ‘rehber platform’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 10:49

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirilen ve yeni müfredatın uygulanışı konusunda öğretmenlere rehberlik edecek internet adresinin kullanıma açıldığını duyurdu. Öğretmenler ‘tymm.meb.gov.tr’ web sayfası üzerinden ders kitaplarına ve öğretim programlarının detaylarına erişebilecek.

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Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ‘tymm.meb.gov.tr’ web sayfası ile ilgili; “Öğretmenlerimiz ve eğitim paydaşlarımızın kullanımına açtık. Öğretim programlarımızın dijitalleşmesini ve öğretmenlere rehberlik etmeyi amaçlayan, kapsamlı bir dijital ekosistem olarak tasarladığımız bu platform üzerinden; öğretim programları, ders kitapları, program okuryazarlığına ilişkin içerikler, program modülleri ve tanıtım videoları gibi zengin kaynaklara ulaşabilirsiniz. Ayrıca uygulama sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenerek büyümeye devam edecek bir yapıda tasarlanan web sayfamızla öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin eğitim süreci içinde gelişen ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz” dedi. 

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#Yusuf Tekin#MEB#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

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