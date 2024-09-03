Öğretmenlere yeni müfredat için ‘rehber platform’

Haberin Devamı

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ‘tymm.meb.gov.tr’ web sayfası ile ilgili; “Öğretmenlerimiz ve eğitim paydaşlarımızın kullanımına açtık. Öğretim programlarımızın dijitalleşmesini ve öğretmenlere rehberlik etmeyi amaçlayan, kapsamlı bir dijital ekosistem olarak tasarladığımız bu platform üzerinden; öğretim programları, ders kitapları, program okuryazarlığına ilişkin içerikler, program modülleri ve tanıtım videoları gibi zengin kaynaklara ulaşabilirsiniz. Ayrıca uygulama sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenerek büyümeye devam edecek bir yapıda tasarlanan web sayfamızla öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin eğitim süreci içinde gelişen ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz” dedi.