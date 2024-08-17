Öğretmenlere yeni müfredat eğitimi... Branşlarına göre ders alacaklar

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanmasına ilişkin genelge Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran’da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilecek. Eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9’uncu sınıf düzeyinde derslere girecek öğretmenlere yönelik olarak uygulanacak.

YÖNETİCİLERİN EĞİTİMİ 1 EYLÜL’DE TAMAMLANACAK

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde tüm kademelerdeki okul yöneticilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni’ni incelemeleri sağlanacak. Yöneticilere yönelik eğitimlerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne göre yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin rol ve görevleri ile ilgili bilgilendirme ve müzakereler gerçekleştirilecek. Okul yöneticileri modelin yapı taşları ve temel yaklaşımı konusunda eğitime tabi tutulacak. İlgili eğitimler, 1 Eylül’e kadar tamamlanacak.

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BAŞARIYA GÖRE SIRALAYAN SINAVLAR YAPILMAYACAK

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütülecek olup eğitim öğretim yılı içerisinde sınıf içi ölçme uygulamaları hariç öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak ve onları bir yarışa dâhil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak. Sınıf içi ölçme kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öğrenme çıktıları esas alınarak bilgi ve beceri bütünlüğünü ölçecek şekilde eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri tarafından hazırlanıp uygulanacak. Yeni müfredat kapsamında ülke genelinde yapılacak ortak sınavlarda uygulama birlikteliğinin sağlanması, ölçme ve değerlendirmede etkin sonuçlar elde edilmesi amacıyla derslerin yıllık planları eğitim kurumu sınıf ya da alan zümrelerince, Bakanlıkça yayımlanacak örnek yıllık çerçeve planlar dikkate alınarak hazırlanacak.

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ÖĞRENCİLER ESER DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK

İlkokul ve ortaokul kademelerinde Türkçe, lise kademesinde ise Türk dili ve edebiyatı derslerinde, yaygın edebi türler arasından seçilmek kaydıyla her dönem iki eser okunacak ve bir eleştirel film analizi yapılacak. İki dönemde okunacak ve değerlendirmeye tabi olacak dört eserin dışında da öğrencilerin kitap okuması teşvik edilecek. Okunacak eserlerin ve izlenecek filmlerin belirlenmesinde öğretim programında yer alan metin seçimi ölçütleri dikkate alınacak. Değerlendirmeler dönem sonunda verilecek iki performans notundan biri olarak dikkate alınacak.