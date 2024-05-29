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Öğretmenlere yapay zeka araçları el kitabı

Güncelleme Tarihi:

#YEĞİTEK#MEB#Yapay Zekâ
Öğretmenlere yapay zeka araçları el kitabı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 13:06

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü, öğretmenlere rehberlik etmesi amacıyla 'Eğitimde Kullanılan Yapay Zekâ Araçları: Öğretmen El Kitabı'nı yayımladı.

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Eğitimde yapay zekânın potansiyeli ve kullanım alanlarıyla ilgili öğretmenlere kapsamlı bir kaynak sunmak amacıyla hazırlanan el kitabında; Türkçe, matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji gibi farklı derslerde yapay zekâ araçlarının nasıl kullanılabileceği anlatılıyor. Ayrıca, yapay zekâ araçlarının okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim öğrencilerinin eğitim süreçlerine nasıl kullanılabileceği, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme gibi birçok farklı konu da kitap içinde yer alıyor. Ayrıca ilkokuldan liseye, özel eğitimden dil öğrenimine kadar farklı öğretim ortamlarına yapay zekânın nasıl entegre edilebileceği üzerine odaklanıyor. Kitap, yapay zekânın eğitimdeki kullanım alanlarını ayrıntılı şekilde ele alarak öğretmenlere pratik ipuçları sunuyor.

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'Eğitimde Kullanılan Yapay Zekâ Araçları: Öğretmen El Kitabı'na ulaşmak için tıklayınız.

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#YEĞİTEK#MEB#Yapay Zekâ

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