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Öğretmenlere özel kampanyalar

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Öğretmen#Ücretsiz
Öğretmenlere özel kampanyalar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 14:54

“Eğitim Neferlerine Minnet” kampanyası kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda görev yapan öğretmenler için birçok iş birliği yapılıyor. 

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları  tarafından öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim yapılıyordu. Kampanya kapsamında 24-30 Kasım Öğretmenler Günü haftasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak. İndirimlerden faydalanmak için öğretmen kimlik belgelerinin ibrazı yeterli olacak.

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Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) da emekli ve çalışan tüm öğretmenlerin yurt içi varışlı kargo veya kurye hizmetlerinde yüzde 25 indirim uygulamasına devam edecek. İndirim, öğretmen kimlik kartının ibraz edilmesiyle sağlanacak. Öğretmenler, ayda beş defa kampanyadan faydalanabilecek. Ayrıca 23-24 Kasım’da Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Van ve Kayseri Devlet Tiyatrolarında her bir öğretmen, en fazla dört adet ücretsiz bilet alabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ise 20-25 Kasım’da internet sitesi üzerinden yüzde 40 indirimli kitap kampanyası düzenledi.

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Söz konusu kampanyadan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda görev yapan öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilatı personeli yararlanabilecek. Yabancı ülkelerde çalışan Türk uyruklu öğretmenler ve MEB bursu ile yurt dışında yükseköğrenim gören bursiyer öğretmenler de bazı kampanyalardan faydalanabilecek.

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#MEB#Öğretmen#Ücretsiz

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