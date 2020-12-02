Öğretmenlere korona aşısında öncelik

Bakan Selçuk farklı branşlardan ve şehirlerden öğretmenlerle bir araya gelip yaptığı konuşmalara bir yenisini daha ekledi. İstanbul Anadolu yakası öğretmenleriyle sohbet eden Selçuk, dertleri dinledi soruları cevapladı. Kartal Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Mustafa İlhan “Yakın zamanda başlanacak aşı çalışmalarında biz öğretmenlerde öncelikli aşı olacak grup arasına girebilecek miyiz?” sorusuna Ziya Selçuk şu yanıtı verdi:

“Elbette bu konuları konuşuyoruz. Öğretmenlerle alakalı konu da gündeme geldi. Olumlu çalışmalar var. İnşallah neticelendiğinde haberleşeceğiz merak etmeyin. Bizim için gerçekten çok değerlisiniz. Çünkü sizler sayesinde çocuklarımızla bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi size borçluyuz. O yüzden elbette öğretmenlerimize öncelik verilmesi konusunda en kısa zamanda netice alırız diye bekliyorum.”

ÖĞRENCİLERDEN 'OKULLAR AÇILSIN' TALEBİ

Bakan Selçuk toplantıya katılan öğretmenlerin çocuklarına da söz hakkı verdi. Birçok öğrenci “Okullar ne zaman açılacak?” diye sordu. Lise 3’üncü sınıf öğrencisi Yiğitcan Müldür’ün “Yazılılara çalıştık ama iptal oldu. Yazılılar ve yüz yüze eğitime tahminen ne zaman başlanır?” sorusuna Ziya Selçuk şu cevabı verdi:

“Yazılı sınavlarınızı sizin için en kolay olacak şekilde yapacağız. Gerekirse daha az sınav yaparız ya da çeşitli yollar bulur sizi rahatlatırız. Bu hepimizin yükü. Mümkün olduğu kadar sizin geleceğinizi düşünerek kararlar almaya çalışıyoruz. Hiç moralini bozma. İnsanların, milletlerin, meslek gruplarının karakterleri zor zamanda belli olur. Zor zamanda direneceğiz, ayakta duracağız, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Yıllar sonra başarı hikayelerimizi anlatacağız.”

SINAVLARDA MÜFREDAT KOLAYLIĞI

Bir öğrencinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi sınavlarda müfredat kolaylığı ricası üzerine, eksik kalan konuların ilerleyen yıllarda sıkıntı oluşturduğunu söyleyen Selçuk “Dezavantajları gidermek yerine kolay olana kaçarsak eğitimde ciddi sıkıntılar oluşur gelecekte. Üniversitede de eksiklik yaşarsınız. Tüm bunlar zincir gibi birbirine bağlı” diye konuştu.

ÖNCELİK UYGULAMALI DERS OLAN OKULLARDA

Uygulamalı derslerin ağırlıkta olduğu meslek liseleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanı “Uygulamalı derslerin öneminin farkındayız. En başta söylediğim hususların başında mesleki eğitim geliyor. Okullar genel olarak açılmasa bile uygulamalı dersler çok daha az kişinin bir arada olduğu dersler. Bunun için öncelikle onlardan başlatacağız açılmayı” dedi.