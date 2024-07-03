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Öğretmenlere ikinci tayin hakkı

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#Öğretmenlere İkinci Tayin Hakkı#MEB#Öğretmen
Öğretmenlere ikinci tayin hakkı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 20:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için il içi ve iller arası yer değiştirme hakkının ikinci kez tanınacağını açıkladı.

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Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Öğretmenlerimizin çalışma ortamlarını düzenlemek ve eğitimde huzur iklimi oluşturmak önceliklerimiz arasındadır. ‘Öğretmenler Odası’ buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez uygulayacağız. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınarak atama işlemleri18 Temmuz’da gerçekleştirilecektir. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınarak atama işlemleri 30 Temmuz’da yapılacaktır” dedi.

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#Öğretmenlere İkinci Tayin Hakkı#MEB#Öğretmen

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