Öğretmenlere 'geri bildirim' el kitabı

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, öğretmenin öğrenciye verdiği doğru geri bildirim, öğrenmeyi ve başarıyı artıran en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu denli etkili bir öğretim aracını, en doğru şekilde kullanmak için yola çıkan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, geniş bir literatür taramasının ardından 'Öğretmenler İçin Geri Bildirim El Kitabı' hazırladı. Dijital ortamda Öğretmen Kitaplığının http://ogretmen.meb.gov.tr/ogretmen-kitapligi/mesleki-gelisim-programi-kitaplari/ogretmenler-icin-el-kitabi-geri-bildirim.html adresinde paylaşılan el kitabı, geri bildirimin tanımı ve önemine ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilere geri bildirim verilirken göz önünde bulundurulması gereken pratiklerle ilgili öneriler de içeriyor.

ÖĞRENME SÜRECİNİN YOL HARİTASI

Öğretmenler için hazırlanan kitapta, bir terim olarak geri bildirimin, öğrenene, kendi performansının nasıl göründüğünü gösteren bir ayna olduğunun altı çizilirken bu kavramın sıklıkla karıştırıldığı “tavsiyede bulunmak, övmek, değerlendirme ya da not vermek” edimlerinden biri olmadığı vurgulanıyor. Kitapta öğretmenlerin, öğrencinin hedefine ulaşması için neyi, nasıl yapması gerektiği anlatılıyor.

'UZAKTAN EĞİTİMDE GERİ BİLDİRİMİN ÖNEMİ ARTTI'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci iletişiminde geri bildirimin uzaktan eğitim sürecinde daha büyük bir önem taşıdığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun yıllar boyunca binlerce sınıfı gözlemleme imkânı buldum. Gözlemlerime dayalı olarak şunu söyleyebilirim ki öğrenciye geribildirim vermek, en etkili yöntemlerden biri. Son yıllarda yapılan araştırmalar da geri bildirim vermenin başarıyı ve öğrenmeyi arttıran en etkili ve maliyeti en düşük yöntemlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Önemli olan, geribildirimi doğru şekilde vermek… Örneğin not vermek de bir geribildirim ama yeterli değil. Bu el kitabı, geri bildirime ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya ilişkin somut öneriler de içeriyor. Burada yer alan bilgiler geniş bir literatür taramasına dayanıyor. Her meslektaşımın yararlanması dileğiyle…”