Öğretmenlere Flipped Learning eğitimi

MEF Okullarındaki 21 öğretmen için uluslararası FLGI (Flipped Learning Global Initiative) Eğitici Eğitmeni programına başladı. Dünyada tüm programlarında Flipped Learning’i uygulayan bir üniversite olan MEF Üniversitesi’nden Dr. Caroline Kurban’ın desteğiyle verilecek eğitim sonunda iki ayrı modül sertifikası alacak 21 öğretmen, daha sonra okul içi eğitimler vererek MEF Okullarının tüm öğretmenlerini Flipped Learning konusunda bilgilendirecek.

Yenilikçi eğitim-öğretim modeli Flipped Learning (tersyüz öğrenme) hızla gelişen teknoloji ve bilim öğrenim metotlarının ortaya çıkmasını sağladı. Bu yeni metodlar hem öğrenciler hem öğretmenler için büyük fırsatlar sunuyor. Öğrenciyi merkeze alan Flipped Learning modeliyle bilgiye erişim kolaylaşıyor, derslere daha etkin bir katılım sağlanıyor ve geleceğe öncülük eden bir model olarak öğrenme sürecinde fark yaratıyor. MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulamaları Araştırma Merkezi'nin (CELT) Direktörü Dr. Caroline Fell Kurban konuyla ilgili şunları söyledi:

“MEF Okulları'ndaki öğretmenler Ocak 2021'de Flipped Learning üzerine becerilerini geliştirmek için Flipped Learning Global İnisiyatifi (FLGI) onaylı Flipped Learning eğitimine ve atölye çalışmasına katılacak. Öğretmenler, dünyanın dört bir yanından 40 Flipped Learning uzmanının deneyimlerine dayanan bir eğitim olan Flipped Learning Level-1 Master Class Online Sertifikasını alacaklar. Ayrıca, eğitim sırasında Flipped sınıflarını başarılı bir şekilde yönetmek ve en büyük hatalardan kaçınmak için ihtiyaç duydukları temel bilgileri edinecekler. Sertifika programı, MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Caroline Fell Kurban ve FLGI CEO'su Errol St. Clair Smith tarafından yürütülen üç atölye çalışmasıyla desteklenecek.”