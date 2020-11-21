Öğretmenlere ek ders müjdesi

Uzaktan eğitim sürecine ilişkin gelişmelere açıklık getiren Selçuk, “Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden daha yorucu ve zor. Öğretmenlerimiz bu süreçte çok daha fazla yoruluyor. Bu emeklerinin karşılığı olarak hepsinin ek ders ücreti verilecek” sözleriyle öğretmenlere müjde verdi.

‘KİMSEYİ RİSKE SOKMAYIZ’

Bakan Selçuk okulların ne zaman açılacağıyla ilgili de şunları söyledi: “Ara değerlendirmeler var ama bir ana değerlendirme 4 Ocak’tan iki hafta önceki dönemde tekrar yapılacak ve tabloya bakacağız. Eğer veriler bize A seçeneğini gösteriyorsa onu, B seçeneğini gösteriyorsa onu seçeriz. Yani burada bizim öğretmenimizin, öğrencimizin sağlığından daha önemli bir ölçütümüz yok. Biz arkadaşlarımızı, çocuklarınızı, evlatlarınızı riske sokan bir şey yapmayız. Çocuklarımızın sınavla ilgili içerikler konusunda yüklerini azaltmak noktasında da bir çalışma var. Önümüzdeki hafta bununla ilgili bir açıklama yapılacak. Daraltılacak mı? Nasıl bir çerçeve çizilecek? Bu çok teknik ve çalışılması gereken bir konu. Çocuklarımızın lehine bir karar olabileceğini söyleyebilirim.”