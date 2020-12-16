Öğretmenlere 'dijital okuryazarlık' kılavuzu

“Öğrencilerinize etkili dijital okuryazarlar olabilmeleri için nasıl destek olabilirsiniz?” sorusundan yola çıkan 'Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu', Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce çok kapsamlı bir literatür çalışmasının ışığında hazırlandı.

TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANMAK

Genç kuşak, bilgiyi ararken, iletişim kurarken, öğrenirken, gündelik yaşantılarının pek çok alanında dijital teknolojileri kolaylıkla kullanıyor olsa da ihtiyaç duyulan tüm bilgi, beceri ve anlayışa sahip olabilmeleri için doğru şekilde desteklenmeye ihtiyaç duyuyor. Öğretmenlerin gençlere bu desteği sağlayabilmelerinde yardımcı olmak için hazırlanan Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu’nda, ‘Dijital Okuryazarlığın Temel Kavramları’, ‘Uygulamada Dijital Okuryazarlık’, ‘Dijital Okuryazarlığın Bileşenleri’, ‘Sınıfta Dijital Okuryazarlığı Teşvik Etmek’, ‘Dikkate Alınması Gereken Hususlar’, ‘Neler Yapabilirsiniz?’ gibi bölümler yer alıyor.

Kılavuzda, dijital okuryazarlığın tanımı yapılırken, öğretmenlere, bu kavramı günlük uygulamalara dâhil edebilmeleri, derslerinin kazanımlarını aktarırken bilgi teknolojilerini daha yaratıcı ve eleştirel biçimde kullanabilmeleri, bu konuda meslektaşları ile ortak bir dil oluşturabilmeleri için yardımcı olabilecek birtakım öneriler yer buluyor. 'Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu' EBA portalı kütüphanesinde http://cdn.eba.gov.tr/kitap/digital/#p=1 adresinde paylaşıldı.

ÖĞRETMENE REHBER ÖĞRENCİYE DESTEK

Uzaktan eğitim süreciyle tüm öğretmenlerin kaçınılmaz bir şekilde etkin kullanmak durumunda kaldığı dijital teknolojiler konusunun en çok yardım talep edilen husus olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu taleplere yanıt verebilmek ve öğretmenlerin en doğru yönlendirmeyi yapabilmesi için Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu’nun hazırlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Selçuk’un açıklaması şöyle:

“Gündelik hayatımızı tümüyle değiştirmemize neden olan küresel salgın, dijital teknolojileri, öğrenme sürecine destek olacak bir unsur olmaktan çıkartıp sürecin merkezi haline getirdi. Yüzlerce meslektaşım bizden bu konuda eğitim, kaynak gibi destekler talep etti. Uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğretmenlerimize sunduğumuz dijital beceri tabanlı mesleki gelişim programlarını artırdık. Şimdi de bu konuda dünya literatüründeki tüm yayınları uzmanlarca harmanlayarak, Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu’nu meslektaşlarımın kullanımına sunuyoruz. Öğrencilerimize bu dünyada doğru yolu bulabilmeleri için rehber olacak öğretmenlerimiz, öğrencilerine nasıl destek olabileceklerine dair tüm sorularına bu kılavuzda yanıt bulabilecekler.”