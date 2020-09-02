Öğretmenlere dijital beceri eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, MEB Başöğretmen Salonu'nda, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Google işbirliğinde düzenlenen Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı. Selçuk, öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için Google ile işbirliği içinde dijital dönüşüm programını hızlı şekilde sürdürmekten duyduğu mutluluğu söyledi. Öğretmenlerin bu konularda yetişmesinin önemini belirten Selçuk, "Öğretmenimizin birikimi, Türkiye'nin birikimidir. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği, öğretmenimizin birikimiyle doğrudan doğruya alakalı" dedi.

‘YAKLAŞIK 128 BİN ÖĞRETMENİMİZ EĞİTİM ALDI’

Selçuk, Kovid-19 sürecinde çevrimiçi eğitimler düzenlediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde özellikle çevrimiçi eğitimler düzenleyerek, 896 bin öğretmenimizin bireysel gelişimine katkı sağladık. Bu bir dünya rekoru aslında. Yani bu kadar sürede 896 bin öğretmeni bu tür eğitimlerden geçirmek, sertifikalar vermek gerçekten büyük bir hikaye diye düşünüyorum. Program kapsamında bir eğitim kitabı da hazırlandı. Bu kitapla beraber işin somuta nasıl dönüşeceği, öğrenme yönetim sistemleriyle nasıl destekleneceği ve bunun öğretmenden öğrenciye nasıl aktarılacağı konusuyla ilgili de somut çalışmalar mevcut. Yani sadece yol haritasından söz etmiyoruz. Google ile beraber yaptığımız bu işbirliğinde yaklaşık 128 bin öğretmenimiz eğitim aldı ve bu eğitimle beraber dijital becerilerinin gelişmesi konusunda büyük bir mesafe kat ettiler. Google ile işbirliği kapsamında yeni mesleki gelişim programları da belirlendi. Google Türkiye ile 'Yapay Zeka Uzmanlığı' bunlardan biri. Artık Milli Eğitim Bakanlığının bütün iş ve işlemlerinin yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli bir perspektife sahip olması bizim yeni normalimiz. Bütün süreçlerde veriye dayalı yönetim ve çözümlemeler yapmak, bizim için artık sıradanlaşmaya başladı. 'Veri Analizi Uzmanlığı' ve 'İnternet Güvenliği' de bizim açımızdan çok önemli bir konu. Çünkü bu alanlarda derinleşirken, bir taraftan risklerle de karşı karşıyayız ve o riskleri nasıl yöneteceğimiz konusunda ciddi bir altyapı oluşturuyoruz.

GOOGLE İLE BERABER BİR AİLE HATTI OLUŞTURDUK

Teknolojinin doğru, yerinde ve zamanında kullanımı önemli. Bu çerçevede de Google ile beraber bir aile hattı oluşturduk. Bu hat vasıtasıyla da internet güvenliği konusunda ailelerin çocuklarına rehberlik edebilmelerini kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz. Yapay zeka, veri analizi, internet güvenliği gibi konuların öğretmenlerin günlük işleri haline geldi. Eğitim sürecinin dijital becerilerle desteklenmesinin önemi salgın döneminde daha iyi anlaşıldı. Öğretmenlerin, dijital çağa doğan çocuklara daha iyi rehberlik edebilmesi için hala yapacakları var. Önümüzdeki süreç bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü elimizde o kadar çok hizmete hazır proje var ki hemen hayata geçecek çalışmalar bunlar. Bütün bu çalışmalarla beraber, daha dün göreve başlayan öğretmenimizden, yazın çocuklar için ne yapabilirim sorusunu soran öğretmenimizden, bir köy okulunda kendi başına bütün çocukları omuzlayan öğretmenimize kadar dijital becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun çok daha fazlasını yapacağız. Çalışmalarda işbirliği yaptığımız kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bütün bunlarla hedefimiz, 'güçlü öğretmen, güçlü gelecek'. Bunu öğretmenlerimizle yapacağız. Çünkü biz, öğretmenlerimizle birlikte bir gücüz. Öğretmenlerle beraber bu ülkenin eğitimini, bu ülkenin geleceğini omuzluyoruz ve hep beraber bunu başaracağız.”

‘BU BELGELERİ KENDİM ALMIŞ KADAR, DAHA DA FAZLA SEVİNİYORUM’

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasının ardından sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin isimlerini okuyup sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli öğretmenlerim, bu belgeler, bir sertifika olmanın çok ötesinde bir değer taşıyor. Sizlerle beraber kol kola nasıl girdiğimizi gösteriyor, sizlerle beraber el ele Ziya öğretmen ve meslektaşları fotoğrafını nasıl gösterdiğimizi ortaya koyuyor. Bu belgeleri kendim almış kadar, daha da fazla seviniyorum. Bunların hepsi çocuklar için bir beceri, çocuklar için bir kazanç. Emek verdiniz, vakit ayırdınız, gönüllü olarak çocuklarımıza yazın da katkıda bulundunuz. Hepinize şükran borçluyuz."

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da okul yönetici ve öğretmenlerin değişimi ve dönüşümünü yönetmenin, eğitim sisteminde reform yapmanın temel gücü olduğunu söyledi. Programa katılan öğretmenlerin teknolojiyi tüketen değil üreten olma yolunda beceri kazandıklarını belirten Boyacı, "Üretmek için önce farkında olmak, sonra bilmek, sonra da yapmak gerekir. Son safhaya kadar geldik" dedi.

Boyacı, program kapsamındaki işbirliğinin gelecek yıl artarak süreceğine inandığını dile getirerek, sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, eğitimcilerin ve çocukların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu proje kapsamında 1 milyon öğretmene ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerden bazıları törene telekonferans yöntemiyle bağlanarak, mesleki gelişim programına katılmaktan duydukları mutluluğu anlattı.

ÖĞRETMENLER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılması amacıyla ‘Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşımı ile Öğretimi’, ‘Dijital Girişimciliğin Temelleri’, ‘Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme’, ‘Kotlin ile Mobil Uygulama Geliştirme’ mesleki gelişim programları hazırlandı. Bilişim ve teknoloji alanında çağın taleplerine uygun yetkinliklerin kazandırılmasının hedeflendiği akredite mesleki gelişim programlarına 128 bin 135 öğretmen katılırken, 75 bin 396 öğretmen uluslararası akredite sertifika almaya hak kazandı.