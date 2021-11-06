Öğretmenlere ‘ara tatil’ müjdesi

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“2021-2022 eğitim öğretim yılında çalışma takviminde 15-19 Kasım tarihleri arasında 1 haftalık tatil olacak. Bu tarihler arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar” ifadelerini kullanan Bakan Özer, okullardaki korona tedbirleriyle ilgili de şu bilgileri verdi: “Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1’in çok çok altındadır. Bugün itibariyle tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır.”