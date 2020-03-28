Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamında evde uzaktan öğrenim gören öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal durumlarını izlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere ‘Evde Kal-Öğretmenin Yanında’ başlıklı çalışma başlattı. İl Mili Eğitim Müdürü Turan Akpınar, küresel ve ulusal düzeyde olağanüstü günler yaşanan bu dönemde ‘önce sağlık, insan ve hayat’ anlayışından ayrılmadan eğitim ve öğretim sürecinin devamı ilkesinden yola çıktıklarını söyledi.

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİNİ ARAYACAK

Akpınar, çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu süreçte öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve velilerin eğitim ve öğretim gündemli görüşmelerini sağlamak, uzaktan eğitim alan öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik durumlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla Evde Kal-Öğretmenin Yanında adlı çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından haftada en az bir kez telefon ve internet imkânlarıyla aranacak. Çalışmayla öğrencilerimizin bu süreçteki duygu ve öğrenme imkânlarına aktif katılım durumları, akademik, duygusal ve sosyal destek ihtiyaçları, evde zamanlarını nasıl planlayıp nasıl değerlendirdikleri, aile içi iletişim gibi boyutların takip edilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor. Çalışmamızda ailenin ihtiyaçları, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı korku, kaygı gibi durumların çocukların üzerindeki etkileri gözlemlenecek, takip edilecek ve gerekli destek için yönlendirmeler yapılacak. Okulöncesi ve sınıf öğretmenleri ile şube rehber öğretmenleri kendi sınıflarındaki öğrencilerle haftada en az bir kez uzaktan iletişim kuracak. Öğretmenler sorularına aldığı yanıtlara ve açıklamalara göre öğrencilere destekleyici ve güçlendirici yönlendirme ve bilgilendirmeler yapacak. Öğrencilerin sağlıklı gelişimi için aile, okul ve toplum iletişimi ve işbirliğinin devam etmesi önemli. Böyle bir dönemde eğitimciler, proaktif davranarak öğrencilerin ihtiyaçlarını evinden de takip ederek bugün ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesinde rol alabilir."