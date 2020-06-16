Öğretmenlerden çocuklar için ‘hayvan figürlü’maske

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünde, bir yandan kültürel değerleri, geleneksel el sanatlarını ve giyim kültürünü araştırırken, diğer yandan da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye, çocuklar için maske üreterek katkı sunuyor. Enstitü müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Kovid-19 ile mücadelede hem büyükler hem de çocuklar için maske ürettiklerini söyledi. Çocukları salgından korumak ve maske takmalarını cazip hale getirebilmek amacıyla üzerinde balık, zebra, ayı ve baykuş gibi hayvan figürleri bulunan özel tasarımlı maskeler hazırladıklarını anlatan Özefsun, bu tasarımların yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Maskelerin Olgunlaşma Enstitüsünün internet sitesinde ve PTT AVM'de satışa sunulduğunu söyleyen Özefsun, şunları anlattı:

"Tedbir almazsak, 'bize bir şey olmaz' dersek ne yazık ki çok kötü sonuçlar olabilir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurumları olarak salgın tedbirlerine destek olmak istedik. Enstitüde günde 600 tek kullanımlık, 200 de çocuklar için tasarımlı maskeler üretiyoruz. Çocuklar renkli şeyleri seviyor. Özellikle bazıları futbol takımlarının renklerini istiyorlar. Bizim burada en çok dikkat ettiğimiz şey hem yıkanabilir, hem de yüzde 100 pamuk olması.

En çok zebra figürlü maske ilgi görüyor

Günde yaklaşık 500-600 çocuk maskesi siparişi alıyoruz, talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz. En çok ‘zebra figürlü’ maske siparişi alıyoruz. Çocukların sevdiği bir tasarım oldu. Online sitemize mesajlar da yazılıyor. Şimdiye kadar herkese olumlu cevap verdik. Bu süreçte bize destek olan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Genel Müdürümüz Yusuf Büyük ile Valimiz Osman Bilgin'e çok teşekkür ediyorum."

Enstitüde görevli İngilizce öğretmeni Şahin Aygün Yıldırım, çocukların kullanımına uygun ürettikleri maskeleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderdiklerini söyledi.