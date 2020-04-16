Öğretmenler zoom kullanabilir mi?.. MEB'den resmi açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, uzaktan eğitim sürecinde kullanılan Zoom, Teams vb programlar ile ilgili resmi yazı gönderdi. MEB, EBA Canlı Sınıf uygulamasına geçilmeyen sınıf kademelerinde; Zoom, Teams vb. programların kullanılabileceğini açıkladı. Fakat bu tarz programları kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar da yazıda yer aldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’in imzasını taşıyan yazı şu satırlardan oluşuyor:

23 Mart 2020 tarihinden bu yana başarıyla devam etmekte olan uzaktan eğitim sürecinde, öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapabilmesi amaçlanmış ve EBA Canlı Ders Özelliği, 13 Nisan 2020 tarihinde 8'inci sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 12'nci sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin kullanımına açılmıştır. Bu sayede okullarımız tahsis edilmiş zaman aralıklarında, okul yöneticisi tarafından belirlenecek saatlerde öğretmen ve öğrenciler EBA üzerinden senkron ders yapabilmekte olduğundan, bu sınıf seviyelerinin sanal sınıf ihtiyaçları için sadece EBA Canlı Ders'in kullanılması önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, diğer sınıf seviyeleri için EBA Canlı Ders uygulaması ülke genelinde kullanıma açılana kadar EBA dışındaki Zoom, Teams, Hangouts, Meet, Skype ve benzeri platformların ücretsiz olanlarıyla sanal sınıf uygulaması yapılabilecektir. Ancak söz konusu platformlardan sanal sınıf yapılması halinde;

- Bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmaması,

- Öğrencilerimizin kameralarının sadece zorunlu hallerde açılması, zorunlu olmayan hallerde kameraların kapalı olması,

- Kameraların açılması işlemini yapmaya sadece öğretmenin yetkili olması,

- Öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel verilerin kaydedilmemesi ve hiçbir platformda paylaşılmaması gerekmektedir. Bu kurallara uyulması kaydıyla ve lise hazırlık, 8 ve 12'nci sınıflar hariç olmak üzere EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamalarının kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini önemle rica ederim.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç