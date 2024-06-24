Öğretmenler yeni müfredatı çalışmaya başlıyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yıl sonu mesleki çalışma döneminin başlaması nedeniyle EBA TV üzerinden öğretmenlere ve okul yöneticilerine seslendi. Bakan Tekin konuşmasında, 24 Haziran’da başlayan mesleki çalışma döneminde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alan öğretim programlarının öğretmenler tarafından içselleştirilmesini istediğini dile getirdi. Ayrıca eylül döneminde yine yüz yüze yapılacak mesleki çalışma programında da 1, 5 ve 9’uncu sınıf öğretmenlerinin yeni müfredat hakkında eğitim alacağına dikkat çeken Bakan Tekin, öğretmenlere hitap ettiği konuşmasında şunları söyledi:

ÇALIŞMALARIN VERİMLİ ŞEKİLDE GEÇMESİNİ İSTİYORUZ

“Her yıl yaptığımız gibi geçtiğimiz yılı değerlendirme ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmalarımıza başladık. 2022 ve 2023 yıllarında mesleki çalışmalar dönemin mücbir sebepleri nedeniyle uzaktan gerçekleştirildi. 2024 yılı nisan dönemi mesleki çalışmaları Ramazan Bayramı tatillerine denk geldiği için herhangi bir çalışma yapmadık. İçinde bulunduğumuz haziran dönemi mesleki çalışmalarının ise alınan tavsiyeler doğrultusunda yüz yüze yapılmasına karar verildi. Kurban Bayramı nedeniyle de mesleki çalışmalarınızı görev yaptığınız illerin dışında bulunma ihtimalinizi göz önünde bulundurarak tatil ya da aile ziyaretlerine gittiğiniz il ya da ilçedeki okullarda yapabilmenize imkân sunduk. Yüz yüze gerçekleşecek bu seminer dönemini en verimli şekilde geçirmenizi istiyoruz.

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MÜFREDATIN ORTAK METNİ MERCEK ALTINA ALINMALI

Bu dönem yapılan mesleki çalışmalarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni incelemenizi istiyoruz. Aklınıza takılan hususları formatörlerimizle görüşebilirsiniz. Tüm öğretmenlerimizin, geliştirilen öğretim programlarının ortak metin bölümünü özellikle mercek altına almasını, programların ortak hedeflerini ve ana felsefesini içselleştirilmesini istiyoruz. Bu süreçte öğretmenlerin, kendi alanlarına özgü öğretim programları üzerine çalışmalar yaparak değişiklikleri özümsemelerini ve yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarına başlamalarını arzu ediyoruz. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenlerimizse ortak metin bölümüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıktan sonra mesleki çalışmalarını illere gönderilen programlar doğrultusunda okul müdürlüklerince yapılacak planlamaya göre devam ettirecek. Bu çalışmalarla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında onaylanan beceri temelli öğretim programını tanımanızı, yeni yaklaşımlar hakkında bilgilenmenizi özellikle istiyoruz. Program kapsamındaki görüş ve önerinizi Bakanlığa rapor olarak iletmeniz de bu mesleki çalışma döneminin hedeflerinden biri.

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EYLÜLDE DE YÜZ YÜZE ÇALIŞMA YAPILACAK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin branş bazlı eğitimlerini vermek üzere her ilde yeteri sayıda formatör öğretmen yetiştirildi. Eylül dönemi mesleki çalışmalarında da 1, 5 ve 9’uncu sınıf öğretmenlerinin tamamı 50 ile 100 kişilik gruplar hâlinde yeni öğretim programları hakkında yüz yüze eğitim alacak. Bu eğitimler sayesinde öğretmenler, akıllarındaki bütün sorulara yanıt alacak biçimde programı kavrayabilecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilgili sınıflarda sorumlulukları bulunan öğretmenlerimiz yeni müfredatın uygulanışını anlamış biçimde, eksiksiz girecek. Öğretmenlerin, herkesten önce yeni öğretim programlarının felsefi altyapısına hâkim olması bizim için çok önemli. Programa ön yargılardan uzak durarak samimiyetle yaklaşmanızı, hepimizin aynı gemide olduğunu ve öğrencilerimizin geleceği için iş birliği halinde çalıştığımızı unutmadan itinayla uygulamanızı bekliyorum.”

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'ŞİDDET ÖNCELİKLİ MESELEMİZ’

Bakan Tekin, yaptığı konuşmada okullarda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığına da dikkat çekerek, “Öğretmenlerimizin mesleki itibarlarının korunup yüceltilmesi, güvenliklerinin sağlanması için özel çalışmalar yürüttüğümüzü, bunun öncelikli meselemiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda hem mevzuat değişiklikleri hem de eğitimlerle gerekli tedbirleri alıyoruz. Lütfen, yapılabilecek her şeyi yaptığımız konusunda müsterih olun” dedi.