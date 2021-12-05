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Öğretmenler velilerden destek bekliyor

#Eğitim#Öğrenci#Rapor
Öğretmenler velilerden destek bekliyor

Çocukların hem akademik hem de sosyal ve duygusal beceriler açısından son 1,5 yılda yaşadıklarını yüz yüze eğitime döndükten sonra daha net gözlemlediklerini dile getiren öğretmenler, kayıpların kendilerini zorladığını söylüyor ve bu konuda en büyük desteği velilerden bekliyor.

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Eğitim Girişimi Reformu, Eğitim İzleme Raporu 2021: Öğretmenler dosyasında öğretmenlerin salgın koşullarından nasıl etkilendiklerine odaklanan bir rapor yayınladı. Raporda yer alan öğretmen görüşlerine göre çocukların sosyal durumları ve hazır bulunuşlukları geçmiş yıllara göre gerilemiş durumda. 

SİSTEMSEL BİR ÖNERİ YOK
Uzaktan eğitim süresi uzadıkça öğretmenler hem kendi motivasyonlarını yüksek tutmak hem de öğrencilerinin derslere ilgisini canlı tutmak için yoğun çaba harcadılar. Öğrenciler arasında artan öğrenme kayıpları, uzaktan eğitimde de belirli dönemlerde yapılan yüz yüze eğitimde de öğretmenleri zorladı. Öte yandan okulların açılma/kapanma kararlarının sık değişmesi zorluklar oluşturdu. Öğretmenler, bu belirsizliklerden ve kararların sık sık değişmesinden olumsuz etkilendiler. Seyreltilmiş yüz yüze ve uzaktan eğitimde sınıflarında kurdukları düzenlerin, sistemlerin değişmesi onları etkiledi. Dosya kapsamında gerçekleştirilen öğretmen görüşmeleri, yüz yüze başlayan 2021-22 eğitim-öğretim yılında da öğretmenlerin iyi olma hâlinin çocukların okula uyumuyla yakından ilgili olduğuna işaret ediyor. Öğretmenler bu konuda yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Üç hafta okul kurallarını anlattım. Çocukların sosyal ilişkileri zayıflamış, birbirleriyle iletişimi unutmuşlar. Her teneffüste bir gerginlik, kavga çıkıyor. Bu zorluyor bizi.” - Sınıf Öğretmeni D., İzmir. 

“2021-22 eğitim yılında birinci sınıfları okutmaya başladım. Çocuklar okula döndüklerinde ne kadar çok yalnız kalmışlar bunu gördük. Oyundan uzaklar, mutlu değiller. Salgında iyi olmaları için her istedikleri yapılmış çoğunlukla. ‘Hayır’ı görünce, duyunca sinirleniyorlar. Okul öncesi eğitim almadan gelen öğrencim olurdu ama salgın yüzünden okul öncesi eğitim alıp gelen öğrenci sıfırlandı. Hazır bulunuşlukları daha kötü durumda. Sıkılıyorlar.” - Sınıf öğretmeni B., İzmir.

“Öğrencilerim salgın başladığında 1. sınıftı. Davranışsal olarak tam gelişemeden 3. sınıf oldular. Sınıfımda farklı akademik seviyelerde öğrenciler oluştu. Bu kayıpları gidermek için yoğun çaba harcıyorum. En çok velilerin desteğine ihtiyacım var. Okul müdürü de bizlere soruyor öğrenme kayıplarıyla ilgili ne yapmayı planlıyorsunuz diye. Sistemsel olarak bize sunulmuş bir öneri yok.” - Sınıf Öğretmeni M., Mersin

ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇLARI ANLAŞILMALI
Milli Eğitim Bakanlığı; Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde salgından kaynaklanan öğrenme kayıplarının tespit edilmesi amacıyla Türkiye genelinde 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde resmi ve özel okulların 7, 8, 11 ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik Kazanım Değerlendirme Uygulaması gerçekleştirdi. ERG raporda, bu çalışmanın, gözlemlenen öğrenme kayıplarının nasıl giderileceğine dair bir yol haritasına dönüşmesinin önemli olduğunu, öğrenme kayıplarını sınıflarında doğrudan gözlemleyen öğretmenlerin deneyimlerinin dikkate alınması ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına odaklanan çözümlerin hızlıca paylaşıma sokulmasının önemli olduğunu vurguladı. Raporda, verilerin merkezi olmaktan çok okul düzeyinde değerlendirilmesi ve çözümlerin de okul ve sınıf düzeyinde tasarlanmasının daha etkili sonuçlar doğurabileceğini, bununla birlikte sürecin eksiksiz ilerlemesi için öğretmenlerin ihtiyaçlarının neler olduğunu anlamaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiği önerildi. 

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ KİMDİR?
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri ve farklı görüşlerle katkı sağlamak için bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak 2003 yılında kuruldu. ERG, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması amacıyla çalışıyor, her yıl eğitim alanındaki gelişmeleri izleyerek ‘Eğitim İzleme Raporları’nı yayınlıyor, eğitim politikalarının süreç ve çıktılarını iyileştirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için araştırma ve politika belgeleri hazırlıyor.

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#Eğitim#Öğrenci#Rapor

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