Öğretmenler okulu eylüle hazırlıyor

Finike Canan Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, bir önceki yıl öğrencilerin başlattığı ‘Bir fırça da sen at’ projesi kapsamında tadilat çalışması başlattı. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına hazırlanan idareci ve gönüllü öğretmenler, salgın nedeniyle okulda olmayan öğrencileri için okulu güzelleştirmek istediklerini söyledi. Kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak okulun tadilat işlerini gerçekleştiren öğretmenler sıraları yeniliyor, kirlenen duvar ve kapıları boyuyor, okul içinde çeşitli noktalarda tadilatla çalışmaları yapıyor. Öğretmenler ayrıca, öğrencilerin okuma alışkanlığına katkı sağlamak amacıyla okulun simgesi haline gelen ‘CYG’ harflerinden oluşan mini kütüphane de hazırlayıp, duvara astı.

Okul Müdürü İsmail Öner, "Öğretmenliğin sadece derse girmek olmadığını çok iyi biliyoruz. Virüs tehlikesini atlattığımızda, güzel bir eğitim-öğretim yılı geçireceğimiz okulumuzu öğrencilerimiz için güzelleştirdik. ‘Bir fırça da sen at’ projesiyle hedeflerimizi büyütmek istiyoruz" dedi.