Öğretmenler öğrenciler için türkü söyledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, geçen yıl 'Öğretmenler Türkiye için Söylüyor' projesini başlattı. Bu projeyle müzik öğretmenleri, evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock, tasavvuf müzik türlerinde eserleri, açılan Youtube kanalı üzerinden icra etti. Bakanlık, bu uygulamanın devamı olarak da Öğretmenler Çocuklar için Söylüyor projesini hayata geçirdi.



STÜDYO ÇALIŞMALARI 4 GÜN SÜRDÜ

Proje kapsamında Samsun merkez ve ilçelerinde görev yapan 16 öğretmen, salgınla mücadelenin devam ettiği bu dönemde çocuklar ve okul arasında bağ oluşturabilmek adına enstrümanlarıyla birlikte Yıldıray Çınar'a ait 'Şu Samsu'nun Evleri' türküsünü seslendirdi. Klip çekimi ve stüdyo çalışmaları dört gün süren türkü, öğretmenler tarafından öğrencilere armağan edildi. Sosyal medyada paylaşılan klip, ilgi gördü.