Öğretmenler, ‘Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı’ ile öğrencilerini doğayla buluşturacak

TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde, Türkiye İş Bankası desteğiyle hazırlanan ‘Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Portalı’ öğretmenlere, öğrencilerini doğayla buluşturabilme imkanı sunacak. Çocukların ‘ekolojik okuryazarlık’ becerilerini geliştirmek ve onları doğayla buluşturmak isteyen öğretmenler için tasarlanan eğitim portalının tanıtım toplantısı çevrimiçi gerçekleştirildi. Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları kapsamında hayata geçirilen portalda, öğretmenlerin faydalanabilecekleri doğa eğitim içerikleri, çocuklarla uygulayabilecekleri etkinlik önerileri, posterler, eğitici materyaller, filmler, doğa şarkıları, çocuk kitapları ve uzman görüşleri yer alıyor.

‘235 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ’

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, doğayla ilgili farkındalıkların erken yaşta çocuklara kazandırılmasını çok önemsediklerini ve bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Bugüne kadar TEMA Vakfı gönüllüsü öğretmenlerin programı uyguladığını belirten Ataç, “Eğitim Portalı ile TEMA Vakfı gönüllüsü olmayan öğretmenlerin de portalı inceleyip, içindeki malzemeyi sınıfta uygulayıp kendilerine raporlamasını hedefliyoruz. Bunu başardığımızda, bu sene sonunda 9 bin 750 öğretmenimizin yardımıyla toplam 235 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

‘ÇEVRE VE DOĞA KONUSUNDA DUYARLILIKLARI ARTACAK’

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın da doğayı ve çevreyi korumak, tüm canlıların yaşam alanlarına saygı duymak ve doğal varlıkları doğru kullanmak için çocuklara küçük yaşlardan itibaren bu bilinci kazandırmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu açıdan Minik TEMA ve Yavru TEMA eğitim programı kapsamında oluşturulan dijital portalın, diğer tamamlayıcı tüm eğitim materyallerinin saygıdeğer öğretmenlerimizin rehberliğinde çocuklarımızın çevre ve doğa konusundaki duyarlılıklarının arttırılmasında önemli katkısı olacağına da inanıyorum."