Öğretmenler kan bağışında “Ben de varım” dedi

“Telafide Ben de Varım” programının sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlere katılan öğretmenler, Ankara’da Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezini ziyaret etti. Kızılay’ın ülkemizin kan ihtiyacını karşılamak üzere 2005 yılında başlattığı “Güvenli Kan Temini Programı” hakkında bilgi alan 20 öğretmen, kan bağışında bulundu.

TÜM ALANLARDA GÖNÜLLÜ OLMAYA HAZIRIZ

Bağışçılardan Ramazan Yüksel, öğretmenler olarak hem okul içinde hem de okul dışında telafide gönüllü olduklarını dile getirerek kan bağışçısı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yüksel, “Tüm alanlarda elimizden gelen her neyse gönüllü olmaya hazırız” dedi.

Düzenli kan bağışçısı olduğunu dile getiren Fahrettin Kavilcioğlu bu vesileyle vatandaşlık görevini yaptığını, Tubanur Erol ve İsmail Bölek hem kendi sağlıkları hem de toplum yararı için kan bağışında bulunduklarını ifade etti.

Kan Merkezinde görevli hemşirelerden Nesibe Çifti de kan veren tüm öğretmenlere teşekkür ederek aynı duyarlılığı tüm toplumdan beklediklerini belirtti.

HERKESİ KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUM

Kan bağışı sonrasında Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da teşekkür için öğretmenler ile bir araya geldi. Bakan Selçuk toplumun desteğe ihtiyaç duyduğu her alanda meslektaşlarının varlığından mutluluk duyduğunu söyledi.

Selçuk “Kan bağışı, hem kan verenin hem de toplumun sağlığı için önemli. Verilen kan, hayat kurtarmaya vesile oluyor. Özellikle kan temininde düşüş yaşanan yaz aylarında bir insanın hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşamak isteyen herkesi kan bağışına davet ediyorum” dedi.