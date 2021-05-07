Öğretmenler idari izinli

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretini alacak.

BAYRAMDA CANLI DERS YOK

Eğitimin tüm kademelerinde devam eden uzaktan eğitime bayram tatili ayarı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre bayram haftası canlı ders olmayacak.

9 günlük bayram tatili, 8 Mayıs'ta başlayıp 16 Mayıs'a kadar devam edecek. Kamu personeli 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. 10-15 Mayıs tarihleri arasında öğrenciler de tatil yapacak, canlı ders işlenmeyecek.