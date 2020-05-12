Öğretmenler için yer değiştirme başvuruları ağustosta

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği üzere 2020 yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme işlemlerinin 6-11 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilmişti. Bakanlığımızca Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde belirlenen 23 il dışında görev yapan öğretmenlerin; bulunduğu ilde üç yıllık çalışma süresi aranmadan diğer şartları taşımaları kaydıyla 23 ille sınırlı olmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilmelerine ilişkin düzenlemeyle Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme yapabilmelerine imkân tanınacak. Bu kapsamda başvurular 6-10 Ağustos tarihleri arasında, atamalar da 11 Ağustos’ta yapılacak. Görevden ayrılma işlemleri ise 12 Ağustos tarihi itibariyle gerçekleştirilecek.”