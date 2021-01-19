Öğretmenler için piyano eğitimi başlıyor

MEB salgın döneminde öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak çok sayıda online eğitimi hayata geçirdi. Öğretmenlere yönelik 2023 eğitim vizyon belgesi hedefleri kapsamında oluşturulan eğitimlere öğretmenlerin yoğun ilgisi var. Özellikle müzik eğitimi için gelen talep doğrultusunda öğretmenlerin bireysel gelişimlerine yönelik gitar, ukulele, bağlama ve ney eğitimlerinden sonra 'Başlangıç Düzeyi Piyano Eğitimi' hazırlandı.

Öğretmenler; mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel şifreyle giriş yaparak->hizmetiçi eğitim modülü-> kursiyer işlemleri -> faaliyet başvuru -> menülerinden gelen sorgu ekranından uzaktan eğitimleri listeleyerek ve faaliyet koduyla sorgulama yaparak istedikleri eğitimlere başvuru yapabilecek.

ROBOTİK EĞİTİMİ BAŞVURULARI DA BAŞLADI

Öğretmenlere yönelik teknoloji eğitimleri de yaygınlaşmaya başladı. Özellikle pandemi döneminde öğretmenlerin materyal hazırlamalarına yardımcı olacak eğitimlere ilgi de bir hayli yoğun. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizle birlikte beş setlik 'robotik kodlama' ilk setini kitabıyla birlikte hazırladık. Şimdi de çevirimiçi mesleki gelişim programını başvuruya açıyoruz” dedi.

YENİ EĞİTİMLER YOLDA

Öğretmenlere bir yılda 1 milyon 373 bin 454 eğitim sertifikası veren MEB, öğretmen eğitimi konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı başardı. Afet eğitiminden, masal anlatıcılığına, müze gezme eğitiminden, zeka oyunlarına kadar öğretmenler için açılan çok sayıda eğitim var. Öğretmen eğitimleri öğrencilerin öğretim programındaki kazanımlarla eşleştirecek etkinliklerle zenginleştirilerek hazırlanıyor. Akıl ve zeka eğitimi, diksiyon ve ilk yardım eğitimi gibi yeni eğitimler planlandı ve çekim süreci başladı.