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HABERLEREğitimÖğretmenler Günü’nü neden ’24 Kasım’da kutluyoruz?

Öğretmenler Günü’nü neden ’24 Kasım’da kutluyoruz?

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmenler Günü#Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin#UNESCO
Öğretmenler Günü’nü neden ’24 Kasım’da kutluyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 14:08

Hayatımızı değiştiren ve bizi geleceğe en doğru şekilde hazırlayan öğretmenler, bir çok ülkede farklı özel günlerde anılıyor.

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5 Ekim tarihi UNESCO tarafından tüm dünyada Öğretmenler Günü olarak ilan edildi ama Türkiye dahil birçok ülke farklı günleri öğretmenlerine atfetti. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, 24 Kasım 1928’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘baş öğretmen’ olarak belirlenmesi nedeniyle ülkemizde öğretmenler günü olarak 24 Kasım’ın seçildiğini dile getiriyor. Prof. Dr. Erçetin, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nün tarihine ışık tutuyor.

Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin’in yazısını okumak için tıklayın.

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#Öğretmenler Günü#Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin#UNESCO

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