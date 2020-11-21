Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle bu yÄ±lki 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ Ã§evirim iÃ§i etkinliklerle kutlayacak.

MEB Ã–ÄŸretmen YetiÅŸtirme ve YetiÅŸtirme Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan BoyacÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'un genelgesiyle geÃ§en yÄ±l ilk kez 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n sadece bir gÃ¼n deÄŸil, 24 KasÄ±m'Ä± da iÃ§ine alan hafta boyunca, 81 ilde ve yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde kutlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.Â Â Â Â Â

"BU BENÄ°M GÃœNÃœM"

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde dÃ¼zenlenen Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ kutlama ve etkinliklerinin 2023 EÄŸitim Vizyonu'nun ana aktÃ¶rÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerin ve Ã¶ÄŸretmenlik mesleÄŸinin toplumdaki algÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesine katkÄ± saÄŸlayacak, moral ve motivasyonlarÄ±nÄ± artÄ±racak, birlik ve beraberliÄŸini pekiÅŸtirecek programlarla yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸ temsilciliklerde kutlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden BoyacÄ±, kutlama programlarÄ±nÄ±n, Ã¶ÄŸretmenlerin "Bu benim gÃ¼nÃ¼m" diyerek gÃ¶nÃ¼lden sahipleneceÄŸi ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ katÄ±lacaÄŸÄ±, aynÄ± zamanda toplumun Ã¶ÄŸretmenin gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸahsiyetini ve adanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± idrak edeceÄŸi etkinlikler olmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterdiklerini anlattÄ±.Â Â Â Â Â

Bu yÄ±l Kovid-19 salgÄ±nÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ etkinliklerinin mesleki geliÅŸim programÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 16 KasÄ±m'dan itibaren Ã§evirim iÃ§i olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan BoyacÄ±, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

MEB: BÄ°R GÃœN DEÄžÄ°L HER GÃœN Ã–ÄžRETMENLERÄ°N YANINDAYIZ

"Bu kapsamda tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenlere yÃ¶nelik Ã§evirim iÃ§i ortamda, mÃ¼zik dinletileri, sokak rÃ¶portajlarÄ±, konserler, sinema filmleri, sanal mÃ¼ze gezileri, kÄ±sa film, anÄ±, resim, ÅŸiir, deneme hikaye, akÄ±l ve zeka oyunlarÄ± yarÄ±ÅŸmalarÄ±, eÄŸitimde fark yaratan Ã¶ÄŸretmenlerin baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼leri, emekli Ã¶ÄŸretmenlerle sÃ¶yleÅŸiler, Ã¶ÄŸretmenlerin Ã¶ÄŸrenim hikayelerini iÃ§eren ilk Ã§evirim iÃ§i Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ ProgramÄ±'nÄ± planladÄ±k. 'GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¶ÄŸretmen gÃ¼Ã§lÃ¼ gelecek' mottosuyla hareket eden Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, sadece bir gÃ¼n deÄŸil, her gÃ¼n Ã¶ÄŸretmenlerinin yanÄ±ndadÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ziya Ã–ÄŸretmen'in deyimiyle eÄŸitim bir ekip iÅŸidir."Â Â Â Â Â

ETKÄ°NLÄ°KLERÄ°N YER ALDIÄžI SÄ°TEYE YOÄžUN Ä°LGÄ°Â Â Â Â Â

"24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ etkinliklerinin takip edilebildiÄŸi "https://ogretmen.meb.gov.tr/24kasim//" internet adresini kullanÄ±ma aÃ§tÄ±k. Hafta boyunca dÃ¼zenlediÄŸimiz etkinliklere katÄ±lÄ±m saÄŸlayan Ã¶ÄŸretmen sayÄ±sÄ± 750 bini geÃ§ti. Bu vesileyle tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenlerimizin Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutluyorum.Â

Bu yÄ±lki Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ etkinliklerinde, 81 ilden fark yaratan Ã¶ÄŸretmenlerin BaÅŸkent'te aÄŸÄ±rlanmayacaÄŸÄ±nÄ± ancak Milli EÄŸitim BakanÄ± SelÃ§uk'un, bu Ã¶ÄŸretmenlerle canlÄ± baÄŸlantÄ±larla bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±klayan BoyacÄ±, ayrÄ±ca SelÃ§uk'un katÄ±lÄ±mÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±nda gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenlerle "KÄ±talar arasÄ± Ã¶ÄŸretmen buluÅŸmalarÄ±" online etkinliÄŸinin dÃ¼zenlenecek."Â Â Â

KUTLAMA ETKÄ°NLÄ°KLERÄ°NDE NELER VAR?Â Â Â Â Â

- BakanlÄ±k, Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesinde ÅŸehit Ã¶ÄŸretmenlerin karakalem resimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk sanal sergiyi de izlenime sundu. GÃ¼zel sanatlar lisesi Ã¶ÄŸrencileri ve Ã¶ÄŸretmenlerinin eserleri de sanal ortamda sergileniyor.Â Â Â Â Â

- "Ã–ÄŸretmenler TÃ¼rkiye Ä°Ã§in SÃ¶ylÃ¼yor" gruplarÄ±, Ã¶ÄŸretmenlere ve tÃ¼m halka yÃ¶nelik konserler dÃ¼zenliyor.Â

- Psikiyatrist ve yazar GÃ¼lseren BudayÄ±cÄ±oÄŸlu'nun "Ã‡ocuk GeliÅŸiminde Ã–ÄŸretmen" isimli sÃ¶yleÅŸisi de etkinlikler arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â Â Â Â Â

- Ã–ÄŸretmenler iÃ§in film gÃ¶sterim saatinde Mavi Bisiklet, KÄ±z KardeÅŸim Mommo, BalÄ±k ve Bal filmleri seÃ§ildi.Â Â Â Â Â

- Orta Asya Antik ve TÃ¼rk MÃ¼ziÄŸinin temsilcilerinden Arslanbek Sultanbekov de Ã¶ÄŸretmenlere Ã¶zel tÃ¼rkÃ¼lerini seslendirdi.Â Â Â