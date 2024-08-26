'Öğretmenler Günü'ne bir dizi etkinlik

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede “24 Kasım Öğretmenler Günü; evlatlarımızın geleceğine ışık tutan, millî bekamızın ve güçlü geleceğimizin yılmaz neferleri olan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeye bir vesiledir.” denilerek bu çerçevede öğretmenlerin ve vatandaşların kutlama programları ile etkinliklere en üst seviyede katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmesi istendi.

HİZMET ŞEREF BELGESİ

Hazırlanacak programlarda, imkânlar dâhilinde öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinliklerin hazırlanmasına özen gösterilecek. Düzenlenecek programlara mülki erkân, şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecek. 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak, Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Genelgeye göre il, ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilcilikler, dijital ortamlarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlere ve örnek uygulamalara yer verecek. Öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film, fotoğraf ve benzeri yarışmalar düzenlenecek. Dereceye girenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödül takdimi yapılacak ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi sağlanacak.

Mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenlenecek, söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuna sunulacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kapsayan hafta ve yıl içinde kamu/özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyaları düzenlenmesi sağlanacak. Ayrıca 100’üncü yıl Eğitim Ormanı’nda ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirilecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler, veliler ve okul-aile birliklerince öğretmenlere verilecek hediyeler konusunda eğitim öğretim hizmeti verenler için mesleki etik ilkelere uyulacak.