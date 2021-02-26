Öğretmenler ‘eTwinning’ projeleriyle Avrupa Özel Ödüllerine hak kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük tarafından yapılan ‘eTwinning Faaliyeti’, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırıp Avrupa'da okul işbirliğini teşvik ediyor. Bu kapsamda her yıl Avrupa Komisyonunca 43 ülkede yapılan eTwinning projelerinden en iyilerine Avrupa Özel Ödülleri veriliyor. Bu yıl Avrupa'da tüm ülkeler tarafından 870 proje önerildi. Türkiye'den 31 öğretmenin hazırladığı 4'ü yaş kategorisi, beşi özel ödül kategorisi olmak üzere dokuz kategoride yapılan sekiz uluslararası proje çalışması, Avrupa Özel Ödülüne layık görüldü.