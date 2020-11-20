Öğretmenler eğitimi yeniden düşünecek

‘Eğitimi Yeniden Düşün’ başlığıyla düzenlenecek olan seri, Öğretmen Ağı’nı destekleyen vakıflar, Değişim Elçisi öğretmenler ve ağın işbirliği geliştirdiği paydaşlarını ağırlayacak. İlk bölümün konukları Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Değişim Elçisi Hamide Tıpırtın, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tülin Şener Kılınç; moderatörü ise Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez olacak. Öte yandan Öğretmen Ağı, herkesi eğitimi yeniden düşünmeye çağıran manifestosunu da kısa bir süre önce yayımladı. Değişim Elçisi öğretmenlerin kaleme aldığı manifesto, eğitimle ilgilenen herkesi değişken koşulları ardındaki yeni imkânlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Türkiye’de, eğitim alanında faaliyet gösteren altı vakıf; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) üstlendiği Öğretmen Ağı, pandemiyle birlikte değişen koşulların eğitimi geri dönülemez biçimde değiştirdiğinden yola çıkarak geleceğin eğitiminin tartışıldığı “Bağlantılar” isimli bir çevrimiçi panel serisi başlatıyor. Seri, ‘Hepimizin eğitimde rolleri değişti, sorumlulukları dönüştü. Eğitimi yeniden düşünmemiz lazım” diyen öğretmenlerin ihtiyaçlarına yanıt aramayı hedefliyor.

‘Eğitimi Yeniden Düşün’ ana başlığıyla düzenlenecek olan seri; sırasıyla ‘Öğretmenlik’, ‘Okul’, ‘Veli Olmak’, ‘Eğitimin İçeriği’, ‘Öğrencilik’ ve ‘Başarı’ başlıklarında olmak üzere altı farklı bölümden oluşacak. Her bölümde, bir Değişim Elçisi öğretmenle Ağ’ın destekçisi olan bir vakıf sözcüsü, Ağ’ın işbirliği geliştirdiği paydaş kişi ya da kurumlarından biri konuşmacı olarak katılacak. Üç konuğa, bir de moderatör eşlik edecek. Bağlantılar her bir bölümde Öğretmen Ağı’nı oluşturan farklı noktaları; ağı destekleyen vakıfları, öğretmenleri ve paydaşları bir araya getirecek. Bu yanıyla Bağlantılar, Türkiye’de örneği nadir bulunan bir ağ olma modelini görünür kılmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, fiziksel mesafelerimizin arttığı, ancak birbirimizle her zamankinden çok bağlantıda bulunduğumuz bu dönemin ruhunu yansıtıyor.

26 Kasım saat 20.00’de yayınlanacak ilk bölüm, Öğretmenliği #YenidenDüşün başlığıyla Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Değişim Elçisi Hamide Tıpırtın, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tülin Şener Kılınç’ı konuşmacı olarak ağırlayacak. Bölümün moderasyonunu, Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez üstlenecek. Bölümde konuşmacılar, eğitimin ana aktörlerinden öğretmenin değişen rolünü ve sorumluluğunu tartışacak, gelecekteki öğretmenliğin ve öğretmen pratiklerinin nasıl olacağına dair görüş ve önerilerini paylaşacak. Panel serisi, 2021 Şubat ayına dek sürecek. Her bölüm, Öğretmen Ağı Youtube kanalından iki haftada bir perşembe günleri saat 20.00’de yayınlanacak. Bölümler, aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek:

- Öğretmenliği #YenidenDüşün, 26 Kasım, saat 20:00.

- Okulu #YenidenDüşün, 10 Aralık, saat 20:00.

- Veli Olmayı #YenidenDüşün, 24 Aralık, saat 20:00.

- Eğitimin İçeriğini #YenidenDüşün, 7 Ocak, saat 20:00.

- Öğrenciliği #YenidenDüşün, 21 Ocak, saat 20:00.

- Başarıyı #YenidenDüşün, 4 Şubat, saat 20:00.